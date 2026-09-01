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बेन स्टोक्स ने रचा इत‍िहास, बने BBL के सबसे महंगे खिलाड़ी, IPL में बना चुके हैं कीमत का महार‍िकॉर्ड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स BBL के 2026-27 सीजन में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगे. वह लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और पूरे सीजन उपलब्ध रहेंगे. स्टोक्स आखिरी बार 2014-15 में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेले थे. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद यह उनकी बड़ी फ्रेंचाइजी डील है. उनका पहला मैच 16 दिसंबर को होगा.

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बेन स्टोक्स BBL हिस्ट्री के सबसे महंगे ख‍िलाड़ी बन गए हैं (Photo: PTI)
बेन स्टोक्स BBL हिस्ट्री के सबसे महंगे ख‍िलाड़ी बन गए हैं (Photo: PTI)

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने बिग बैश लीग (BBL) में धमाकेदार वापसी की है. स्टोक्स को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 2026-27 सीजन के लिए साइन किया है. इसके साथ ही वह BBL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

स्टोक्स पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे. यह BBL में उनकी दूसरी एंट्री होगी. वह इससे पहले 2014-15 सीजन में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेले थे. तब उन्होंने चार मुकाबलों में हिस्सा लिया था. स्टोक्स को अपने साथ जोड़ने के लिए BBL की कई फ्रेंचाइजियां इच्छुक थीं, लेकिन आखिरकार एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बाजी मार ली.

नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पहले विदेशी खिलाड़ी
BBL में हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बदलाव किया गया है. लीग ने दोबारा डायरेक्ट-साइनिंग मॉडल (Direct Signing Model) अपनाया है, जिससे फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों पर अपना पैसा खर्च करने की ज्यादा आजादी मिली है. इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद स्टोक्स पूरे सीजन के लिए साइन किए जाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी हैं.

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एडिलेड स्ट्राइकर्स ने स्टोक्स के साथ एक साल का करार किया है. टीम के कोच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन हैं. दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब स्टोक्स ने हेडिंग्ले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली थी, उस समय पेन ही ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान थे.

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'ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा पसंद रहा'
एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ने के बाद स्टोक्स ने कहा कि वह BBL 16 में टीम का हिस्सा बनने को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा पसंद रहा है और जब स्ट्राइकर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला तो वह इसे छोड़ नहीं सकते थे.

स्टोक्स ने एडिलेड ओवल को शानदार क्रिकेट ग्राउंड बताया और कहा कि वह टीम के खिलाड़ियों से मिलने, मैदान पर उतरने और सफल सीजन में योगदान देने के लिए उत्साहित हैं. उन्होंने स्ट्राइकर्स के फैन्स के लिए भी खास संदेश देते हुए कहा कि वह कुछ खास यादें बनाने और फैन्स को जश्न मनाने के कई मौके देने का इंतजार कर रहे हैं.

टिम पेन बोले- स्टोक्स महान ऑलराउंडरों में से एक
एडिलेड स्ट्राइकर्स के कोच टिम पेन ने भी स्टोक्स की जमकर तारीफ की. पेन ने कहा कि स्टोक्स क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक हैं. वह साबित कर चुके हैं कि वह मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं और दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हैं.

12 साल बाद BBL में लौटेंगे स्टोक्स
स्टोक्स का BBL से रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन वह इस लीग में लंबे समय से नहीं खेले हैं. उन्होंने आखिरी बार 2014-15 सीजन में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए चार मैच खेले थे. अब करीब 12 साल बाद वह बिग बैश में वापसी करेंगे.

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स्ट्राइकर्स के लिए स्टोक्स का पहला मुकाबला 16 दिसंबर को सिडनी थंडर के खिलाफ कैनबरा में होगा. इस मैच में डेविड वॉर्नर भी सिडनी थंडर की ओर से खेलते नजर आएंगे.

इसके बाद स्टोक्स पहली बार एडिलेड ओवल में अपनी नई टीम के होम ग्राउंड पर 23 दिसंबर को सिडनी थंडर के खिलाफ ही उतरेंगे.

7News की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डील साढ़़े तीन करोड़ रुपए (US$360,000 लगभग) के आस-पास है, जो ड्राफ्ट के प्लैटिनम लेवल पर पिछले सबसे ऊंचे बैंड AU$420,000 (2 करोड़ 84 लाख) से काफी ज्यादा है.  आने वाले हफ्तों में दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को भी अच्छी रकम मिल सकती है. 

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद BBL में एंट्री
स्टोक्स का BBL में लौटना इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. पिछले सीजन की एशेज सीरीज उनके इंटरनेशनल करियर पर भारी पड़ी थी. ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया था.इसके बाद स्टोक्स ने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट के बाद नाइट क्लब की घटना के चलते उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए निलंबित भी किया गया था. अब स्टोक्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं.

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लंबे समय से नहीं खेले T20 क्रिकेट
स्टोक्स ने आखिरी बार 2024 के 'द हंड्रेड' में T20 क्रिकेट खेला था. उस टूर्नामेंट में उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. इसके बाद उन्हें 2025 की शुरुआत में एमआई केपटाउन के लिए SA20 में खेलना था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ लगी एक और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

IPL में भी रहा है स्टोक्स का जलवा
स्टोक्स IPL में तीन अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं. वह आखिरी बार 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने थे. 2017 में वह IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे. तब राइज‍िंग पुणे सुपरजायंट्स ने उन्हें 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टोक्स के लिए इससे भी ज्यादा 16.25 करोड़ रुपये खर्च किए थे. हालांकि चोट के कारण वह उस सीजन सिर्फ दो मैच ही खेल सके. स्टोक्स के दोनों T20 शतक IPL में ही आए हैं.

लेकिन T20 क्रिकेट में उनका सबसे यादगार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में ही आया था. 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 52 रन बनाकर इंग्लैंड को खिताब दिलाया था.

BBL में क्यों अहम होगी स्टोक्स की मौजूदगी?
आगामी 2026-27 सीजन में बड़ी T20 लीग्स के कार्यक्रम में पहले की तुलना में कम टकराव है. SA20 की शुरुआत 18 जनवरी तक आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इंग्लैंड की ODI सीरीज के साथ उसका शेड्यूल एडजस्ट किया गया है. वहीं UAE की ILT20 लीग 20 दिसंबर को खत्म होगी, यानी BBL के दौरान इसका ओवरलैप सीमित रहेगा. BBL का नया सीजन 12 दिसंबर से शुरू होगा. पहला मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा.

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रेगुलर सीजन 17 जनवरी को खत्म होगा, जबकि प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले 19 से 26 जनवरी के बीच खेले जाएंगे. ऐसे में एडिलेड स्ट्राइकर्स को उम्मीद होगी कि स्टोक्स की पूरी सीजन उपलब्धता टीम को खिताब की दौड़ में मजबूत बनाएगी.


 

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