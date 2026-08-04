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होर्मुज में नया संकट! ओमान के पास कार्गो जहाज पर 'अज्ञात' प्रोजेक्टाइल से हमला

UKMTO ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कार्गो जहाज़ पर "अज्ञात प्रोजेक्टाइल" से हमले की जानकारी दी है. UKMTO ने बताया कि ओमान के अल खसाब से 20 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में यह घटना हुई है. 

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कारगो पर हमला (सांकेतिक तस्वीर)
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कारगो पर हमला (सांकेतिक तस्वीर)

मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कार्गो जहाज़ पर "अज्ञात प्रोजेक्टाइल" से हमले की खबर आ रही है. यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन (UKMTO)का कहना है कि कार्गो जहाज़ ने VHF 16 पर सूचना दी है कि उस पर किसी अज्ञात चीज़ (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ है. फिलहाल इस मामले में किसी नुकसान या चोट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.  

यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन (UKMTO) ने बताया कि ओमान के अल खसाब से 20 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में यह घटना हुई है. 

स्ट्रेट और होर्मुज में हुआ यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव को और बढ़ा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर एक बार चुनौती दी है. ट्रंप का कहना है कि यह ईरान के लिए आखिरी मौका है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर ईरान बातचीत करके समझौता लेता है तो अमेरिकी हमलों को और तेज होने से रोक दिया जाएगा लेकिन इसपर ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. 

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यह भी पढ़ें: 'समझौते का ये आखिरी मौका, नहीं हुआ तो फिर...', ट्रंप की ईरान को फिर बड़ी धमकी

ट्रंप ने पहले बताया था कि अमेरिकी सेना रविवार को ईरान पर 'सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला' करने की तैयारी में थी. हालांकि उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE और कतर के नेताओं के कहने के बाद अमेरिका ने इस हमले को टाल दिया था.  

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ट्रंप ने कहा कि वे कूटनीति को एक और मौका देना चाहते थे लेकिन अब उनका धैर्य खत्म हो रहा है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी भरे लहजे में कहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उनका यह आखिरी मौका है. 

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