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जब जेनसन ने चीनी जासूस 'गर्लफ्रेंड' को किया KISS, बेटी ने क्लिक की थी फोटो

ताइवान के एक रेस्तरां के वीडियो में जेन्सेन हुआंग एलिस हुआंग की कमर में हाथ डालकर उनके गाल पर चूमते दिखे, जबकि बेटी मैडिसन उनकी तस्वीरें खींचती नजर आईं. वीडियो ने परिवार को रिश्ते की जानकारी, एलिस के संभावित चीनी खुफिया संबंधों और एनवीडिया की जांच को लेकर नए सवाल खड़े किए.

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जेनसन हुआंग Nvidia के CEO हैं और चीनी जासूस के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. (Photo- ITG)
जेनसन हुआंग Nvidia के CEO हैं और चीनी जासूस के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. (Photo- ITG)

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग की कथित गर्लफ्रेंड एलिस हुआंग के साथ एक वीडियो सामने आया है, जिसने उनके निजी रिश्ते को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. ताइवान के एक रेस्टोरेंट में मई 2025 में हुई डिनर पार्टी के इस वीडियो में जेनसन एलिस की कमर में हाथ डाले दिख रहे हैं. इसके बाद वह एलिस के गाल पर किस करते हैं. खास बात यह है कि इस दौरान जेनसन की बेटी मैडिसन हुआंग भी वहां मौजूद थीं और दोनों की तस्वीरें खींच रही थीं.

ताइवानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैडिसन उस समय Nvidia में सीनियर डायरेक्टर थीं. उनके मंगेतर निको कैप्रेज भी इस डिनर में मौजूद थे. वीडियो में मैडिसन को जेनसन और एलिस की तस्वीरें लेते देखा जा सकता है. वह रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे लोगों की भी तस्वीरें खींच रही थीं. मैडिसन एलिस के साथ भी काफी सहजता से बातचीत करती दिख रही हैं.

यह भी पढ़ें: Nvidia चीफ जेनसन हुआंग का सबसे महंगा होगा तलाक, हुआ तो पत्नी को देना होगा 80 अरब डॉलर

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेनसन और एलिस के रिश्ते के बारे में उनका परिवार पहले से जानता था. कुछ यूजर्स का दावा है कि यह रिश्ता परिवार और करीबी लोगों के बीच पहले से एक तरह का ओपन सीक्रेट था.

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कौन हैं एलिस हुआंग और क्यों उठ रहे सवाल?

एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व एग्जीक्यूटिव रही हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को उन पर चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से संबंध होने का शक है. इसी वजह से जेनसन के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा है कि एलिस जेनसन और चीन के बीच कारोबारी सौदों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थीं. एक पोस्ट में कहा गया है कि मेगास्पीड एडवांस्ड चिप्स समेत कंप्यूटिंग संसाधन खरीदकर ग्राहकों को कंप्यूटिंग क्षमता बेचती है. इनमें चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा भी शामिल बताई गई है. पोस्ट में दावा किया गया कि चर्चा में रहे 4.8 अरब डॉलर के चिप ऑर्डर का संबंध एलिस के बजाय अलीबाबा से हो सकता है. हालांकि, ये दावे हैं और इनकी पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को लगाया फोन, पूछा- केवल अफेयर या फिर क्या है सच? FBI करेगी जांच

41 साल की शादी के बाद अफेयर कबूला

8 नवंबर को जेनसन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को ईमेल भेजकर अपनी 41 साल की शादीशुदा जिंदगी में पत्नी लोरी हुआंग को धोखा देने की बात स्वीकार की थी. इसके बाद सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के शुरुआती 30 मिनट में उनकी संपत्ति में 7.4 अरब डॉलर की गिरावट आने की खबर आई. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 162.2 अरब डॉलर से घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई. इसके साथ ही अरबपतियों की रियल टाइम रैंकिंग में वह आठवें से दसवें स्थान पर पहुंच गए.

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