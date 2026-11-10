Nvidia चीफ जेनसन हुआंग का सबसे महंगा होगा तलाक, हुआ तो पत्नी को देना होगा 80 अरब डॉलर

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग का संभावित तलाक इतिहास का सबसे महंगा तलाक बन सकता है. अगर 41 साल की शादी के बाद उनकी पत्नी लोरी हुआंग उनसे अलग होने का फैसला करती हैं तो उन्हें करीब 80 अरब डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं. यह रकम अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के तलाक में उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को मिले 38.3 अरब डॉलर से दोगुने से भी ज्यादा होगी. हालांकि, अभी तक लोरी हुआंग की तरफ से तलाक मांगने या दोनों के अलग होने की कोई जानकारी नहीं है.

और पढ़ें

इस संभावित रकम की वजह कैलिफोर्निया का कम्युनिटी प्रॉपर्टी कानून है. इसके तहत शादी के दौरान पति-पत्नी की ओर से हासिल की गई संपत्ति को आमतौर पर दोनों की साझा संपत्ति माना जाता है. तलाक होने पर इसे बराबर बांटा जा सकता है. हालांकि, प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट यानी शादी से पहले हुआ संपत्ति का समझौता इस नियम को बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: 69000 करोड़ की बेवफाई! Nvidia CEO जेनसेन हुआंग को चीनी 'जासूस' से दिल्लगी पड़ी भारी

जेनसेन हुआंग ने शादी के 8 साल बाद शुरू की थी कंपनी

जेनसन हुआंग और लोरी की शादी 1985 में हुई थी. दोनों उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में पढ़ते थे. इसके आठ साल बाद 1993 में जेनसन ने क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में Nvidia की स्थापना की. यानी कंपनी की शुरुआत उनकी शादी के आठ साल बाद हुई और उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शादी के दौरान ही बना.

Advertisement

हालांकि, जेनसन की पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा लोरी को मिलना तय नहीं है. शादी से पहले की संपत्ति, व्यक्तिगत रूप से मिले उपहार और विरासत को अलग संपत्ति माना जा सकता है. Nvidia के शेयरों और उनसे हुई कमाई का बंटवारा कैसे होगा, यह भी अहम होगा. दोनों के बीच प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट हुआ था या नहीं, इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं है.

जेनसन हुआंग ने कबूला था अफेयर

जेनसन हुआंग ने 8 नवंबर को Nvidia के कर्मचारियों को भेजे ईमेल में पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की थी. उन्होंने कहा था कि उनके इस कदम से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा है और इसके लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है. उन्होंने परिवार और सहकर्मियों से माफी भी मांगी थी.

यह भी पढ़ें: 69000 करोड़ की बेवफाई! Nvidia CEO जेनसेन हुआंग को चीनी 'जासूस' से दिल्लगी पड़ी भारी

हुआंग की अनुमानित संपत्ति करीब 155 अरब डॉलर है. उनकी ज्यादातर दौलत Nvidia में हिस्सेदारी के रूप में है, न कि नकदी के तौर पर. कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग से बड़ा फायदा हुआ है.

इस बीच, जेनसन हुआंग से जुड़ी एक विदेशी खुफिया गतिविधि की आशंका वाली रिपोर्टों पर Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की है. हालांकि, जासूसी के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं. फिलहाल 80 अरब डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक संभावित अनुमान है. तलाक होने पर असली सेटलमेंट संपत्ति के बंटवारे, शेयरों की कीमत और दोनों के बीच हुए किसी समझौते पर निर्भर करेगा.

---- समाप्त ----