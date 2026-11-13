आज 13 नवंबर 2026 मेष राशिफल: शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, भेंटवार्ता में बेहतर होंगे

करियर व्यापार अपेक्षा से बेहतर बना रहेगा. भाईचारा संवार पाएगा. आर्थिक एवं पारिवारिक पक्ष संवार पर बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. कार्यक्षमता बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस होंगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. व्यवसाय में सहजता रहेगी. कार्यों में अपेक्षित वृद्धि होगी. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन बेहतर होगा. साहस पराक्रम पर जोर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. सभी को प्रभावित करेंगे. संबंधों में उत्साह रहेगा. मैत्री पक्ष में मजबूती आएगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में सहज होंगे. व्यवहार सरल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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