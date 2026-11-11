न्यूयॉर्क की जेल से आतंकियों को भेजे जा रहे थे गुप्त संदेश, ब्रिटिश एयरबेस पर हमले की साजिश का खुलासा

न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी ने जेल के अंदर से ही ईरान समर्थित आतंकियों तक गुप्त संदेश पहुंचाए. इन संदेशों के जरिए ब्रिटेन के एक अहम सैन्य एयरबेस पर हमले की साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा था. अमेरिकी अभियोजकों ने मंगलवार को सार्वजनिक किए गए नए चार्जशीट (Indictment) में यह सनसनीखेज खुलासा किया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल-सादी के रूप में हुई है, जो ईरानी और इराकी नागरिकता रखता है. वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है.

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यह मामला 27 सितंबर को सामने आया था, जब ब्रिटेन के RAF Fairford एयरबेस की ओर जा रही तीन संदिग्ध वैन देखी गई थीं. इसके बाद विस्फोटक और आतंकवाद से जुड़े संदेह में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था. यह एयरबेस पश्चिमी इंग्लैंड में स्थित है और यहां अमेरिकी वायुसेना के बमवर्षक विमान तैनात थे. अब अमेरिकी अभियोजकों के नए आरोपों से इस पूरे मामले की कई अहम कड़ियां सामने आई हैं. जांच एजेंसियों का आरोप है कि एयरबेस को निशाना बनाने की योजना के पीछे ईरान समर्थित नेटवर्क का हाथ था.

मां और बहन के जरिए भेजे गुप्त संदेश

अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, अल-सादी ने जेल में रहते हुए अपनी मां और बहन से फोन और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए रखा था. इन बातचीत के दौरान वह सामान्य शब्दों और कोड भाषा का इस्तेमाल करके अपने सहयोगियों तक संदेश पहुंचाता था. उसकी मां और बहन इराक में रहती हैं और चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी उन्हें अपने दूसरे साथियों तक निर्देश पहुंचाने के लिए कहता था. जांचकर्ताओं का दावा है कि वह 'वर्क' और 'काम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता था.

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चार्जशीट में 30 जुलाई की एक फोन कॉल का भी जिक्र किया गया है. इस बातचीत में अल-सादी ने अपनी बहन से पूछा था कि उनके पुराने काम का क्या हुआ? क्या उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया है या फिलहाल रोक दिया गया है? अभियोजकों के अनुसार, उसकी बहन ने जवाब दिया था कि काम रद्द नहीं हुआ है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस तरह की बातचीत के जरिए वह जेल में रहते हुए भी हमले की योजना से जुड़े लोगों के संपर्क में था.

इसके बाद 24 सितंबर को हुई एक अन्य कॉल में अल-सादी ने मोहसेन मोहाजेरी के बारे में पूछा. उसे बताया गया कि मोहाजेरी को 'इंटरनेशनल सेक्शन' में भेज दिया गया है. इस पर अल-सादी ने अपने परिवार से कहा कि उसे पैसे दिए जाएं ताकि वे अपना काम कर सकें. अमेरिकी अभियोजकों ने इन बातचीत को हमले की साजिश से जोड़ते हुए नए आरोप लगाए हैं. अल-सादी को मई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही एकांत कारावास (Solitary Confinement) में रखा गया था.

करीब 20 आतंकी हमलों की साजिश का आरोप

इस मामले में अल-सादी के अलावा दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. इनमें ईरानी नागरिक मोहसेन मोहाजेरी और इराकी नागरिक मोहम्मद अली अल-हसानी शामिल हैं. हालांकि, दोनों फिलहाल अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं. अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि इन तीनों ने ईरान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क की मदद से यूरोप और अमेरिका में यहूदी समुदायों को निशाना बनाने की साजिश रची थी. अभियोग में करीब 20 आतंकी हमलों की योजना का जिक्र किया गया है.

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अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस नेटवर्क का इस्तेमाल ब्रिटेन में भी हमले कराने के लिए किया जा रहा था. अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे नेटवर्क के संपर्क ब्रिटेन में मौजूद लोगों तक फैले हुए थे. इस नेटवर्क में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और कताइब हिज्बुल्लाह (Kata'ib Hezbollah) से जुड़े तत्व शामिल थे. अमेरिका ने इन दोनों संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है.

लंदन में सिनेगॉग पर हमले का आरोप

अमेरिकी चार्जशीट में लंदन में दो अलग-अलग हमलों का भी उल्लेख किया गया है. अभियोजकों के मुताबिक, अप्रैल के मध्य में अल-सादी, अल-हसानी और मोहाजेरी ने एक व्यक्ति को लंदन स्थित यहूदी चैरिटी संगठन पर आगजनी करने का निर्देश दिया था. आरोप है कि तीनों आरोपी एक लैपटॉप से वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके इस हमले को लाइव देख रहे थे. यानी हमले को अंजाम देने वाले व्यक्ति को निर्देश देने के साथ-साथ उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी.

अभियोजकों के अनुसार, इसके अगले ही दिन लंदन के एक सिनेगॉग (यहूदी उपासना स्थल) को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया. इस दौरान अल-हसानी ने हमलावर को आग लगाने के लिए कहा था. चार्जशीट में उसके कथित निर्देश के तौर पर 'लाइट इट अप लाइक अ क्रिसमस ट्री' यानी क्रिसमस ट्री की तरह रोशन कर दो, वाक्य का उल्लेख किया गया है. अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये घटनाएं एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियों का हिस्सा थीं.

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जेल में फोन कॉल पर FBI की थी नजर

अल-सादी को जेल में अपनी मां और बहन से फोन और वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, उसकी हर बातचीत की निगरानी की जा रही थी और FBI कॉल को रिकॉर्ड भी कर रही थी. सितंबर में अल-सादी के वकील ने शिकायत की थी कि उसकी कई कॉल बिना किसी स्पष्ट वजह के बीच में काट दी जाती हैं. इसके बाद अमेरिकी सरकार ने अदालत में चिंता जताई कि आरोपी 'वर्क' और 'जॉब' जैसे शब्दों के जरिए गुप्त संदेश भेज सकता है.

अमेरिकी सरकार ने बाद में उसकी फोन कॉल की सुविधा सीमित करते हुए महीने में केवल एक घंटे की कॉल की अनुमति देने की बात कही. अभियोजकों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल-सादी ने जेल से कुल नौ फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की थीं. एक कॉल के दौरान उसकी मां ने उसे किसी खास विषय पर बात बंद करने के लिए कहा था. मां ने आशंका जताई थी कि ऐसा करने पर उनकी कॉल खत्म की जा सकती है. अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, इसके बाद FBI ने वह कॉल काट दी थी.

अमेरिकी अफसरों ने बताया गंभीर सुरक्षा खतरा

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मैनहट्टन के अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडोनाल्ड ने कहा कि आरोपियों ने ईरान से जुड़े आतंकवादी संगठनों की ओर से यूरोप और अमेरिका के यहूदी समुदायों के साथ-साथ ब्रिटिश सैन्य एयरबेस को निशाना बनाने की योजना तैयार करने में मदद की. उनके मुताबिक, ईरान और उसके समर्थन वाले आतंकवादी संगठनों से अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को होने वाला खतरा काल्पनिक नहीं, बल्कि वास्तविक है.

अमेरिका के अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले सैन्य ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सामने आए आरोपों से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का पता चलता है. हालांकि, सभी आरोप अभी चार्जशीट में लगाए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ अदालत में इन्हें साबित किया जाना बाकी है.

ब्रिटेन में छह लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

RAF Fairford एयरबेस से जुड़ी घटना के बाद ब्रिटेन में शुरुआत में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया. ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से दो लोगों को बाद में ईरान की खुफिया एजेंसी की मदद करने के संदेह में दोबारा गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National Security Act) के तहत आरोप भी लगाए गए.

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ब्रिटिश अधिकारियों ने इस घटना के तार तेहरान से जुड़े होने की आशंका जताई थी. हालांकि, ईरान ने इस मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया था. घटना के बाद सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने RAF Fairford एयरबेस पर तैनात अपने बमवर्षक विमानों को वहां से हटा लिया था. इन विमानों को वापस अमेरिका भेज दिया गया था. RAF Fairford लंदन से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और मध्य पूर्व में दशकों से चले आ रहे सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी बमवर्षकों के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है.

अल-सादी ने खुद को बताया था युद्धबंदी

अल-सादी को मई में गिरफ्तार किया गया था. जून में उसने अपने खिलाफ लगाए गए उन आरोपों को स्वीकार नहीं किया था, जिनमें अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के बदले यूरोप में कम से कम 18 हमलों की साजिश रचने का आरोप था. उसने खुद को 'प्रिजनर ऑफ वॉर' यानी युद्धबंदी बताया था. इसके बाद से उसे बिना जमानत जेल में रखा गया है.

अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अल-सादी कताइब हिज्बुल्लाह का कमांडर था और उसने जेल में बंद होने के बावजूद अपने नेटवर्क के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की. इस मामले में उसके वकीलों ने मंगलवार को सामने आए नए आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. फिलहाल अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क तथा उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं.

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