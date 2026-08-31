Masoor Dal Pulao Recipe: दाल-चावल से हो गए हैं बोर? बनाएं मसूर दाल का ऐसा पुलाव, एक प्लेट से नहीं भरेगा मन

जब भी किसी को बहुत तेज भूख लगी होती है तो ज्यादातर भारतीय सीधे दाल-चावल बनाते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं. हालांकि, कई बार लोगों को दाल-चावल का स्वाद बोरिंग लग सकता है. दाल-चावल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सिंपल खाना आता है. लेकिन अगर यही दाल और चावल मिलकर ऐसा पुलाव बन जाए, जिसकी खुशबू से ही भूख बढ़ जाए और पहला निवाला लेते ही बार-बार खाने का मन करे, तो बात ही अलग है. शेफ कुणाल कपूर ने ऐसी ही एक शानदार रेसिपी शेयर की है, जिसमें धुली हुई नहीं बल्कि छिलके वाली मसूर दाल का इस्तेमाल किया गया है.

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खास बात ये है कि इस पुलाव में मसूर दाल के साथ मूंग दाल नहीं, बल्कि बासमती चावल का इस्तेमाल किया जाता है. इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है. चलिए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और खुशबूदार मसूर दाल पुलाव बनाने का आसान तरीका.

मसूर दाल पुलाव बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

छिलके वाली मसूर दाल- 1 कप

बासमती चावल- 1 कप

प्याज- 1-2

देसी टमाटर- 2

लहसुन- 5-6 कलियां

अदरक- 1 इंच टुकड़ा

हरी मिर्च- 2-3 (ऑप्शनल)

तेजपत्ता- 1

साबुत काली मिर्च- 5-6

लौंग- 3-4

जीरा- 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच

किचन किंग मसाला- 1 छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

तेल- 2-3 बड़े चम्मच

पानी- जरूरत के अनुसार

घी- ऑप्शनल

बनाने का तरीका:



1. मसूर दाल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले छिलके वाली मसूर दाल लें और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. अगर समय हो तो दाल को रातभर भिगोकर रखना और भी अच्छा रहता है.

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2. इसके साथ बासमती चावल लें और इसे करीब 45 मिनट के लिए भिगोकर रखें. आप चाहें तो बासमती की जगह सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.



3. अब प्याज को मोटा-मोटा काट लें. इसे बारीक काटने की जरूरत नहीं है. इसी तरह टमाटर को भी मोटा काटकर रख लें. अदरक और लहसुन को भी मोटा-मोटा काट लें. इस तरह सब्जियों को मोटा काटने से रेसिपी जल्दी तैयार हो जाती है और स्वाद भी बढ़िया रहता है.

4. अब एक पैन में तेल गर्म करें. अगर आपको घी पसंद है तो तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. गर्म तेल में तेजपत्ता, साबुत काली मिर्च, लौंग और जीरा डालें.

5. जब मसालों से खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज डालकर भून लें. इसके बाद कटे हुए लहसुन और अदरक को भी डाल दें. अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2-3 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं.

6. प्याज को करीब 2 मिनट भूनने के बाद इसमें कटे हुए देसी टमाटर डालें. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें. यहां ध्यान रखें कि टमाटर को पूरी तरह गलाना नहीं है. उन्हें हल्का सा पकाना ही काफी है.

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7. पहले से भीगी हुई मसूर दाल का पानी निकाल दें और इसे तैयार मसाले में डालें. ऊपर से स्वादानुसार नमक डालें. दाल को करीब 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से चलाते हुए पकाएं. दाल पहले से भीगी हुई है, इसलिए इसे बहुत जोर से न चलाएं, वरना दाल टूट सकती है.

8. अगर घर में किचन किंग मसाला नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसकी जगह आप पाव भाजी मसाला, छोले का मसाला या सांभर मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी घर में मौजूद पसंदीदा मसाले से इस पुलाव को अपने स्वाद के हिसाब से ट्विस्ट दिया जा सकता है.

9. भीगे हुए चावल का पानी निकालकर इन्हें मसूर दाल के ऊपर डालें. चावल को बहुत हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि चावल और दाल टूटे नहीं.

10. चावल को करीब 30 सेकंड तक ऐसे ही पकने दें. इसके बाद इसमें पानी डालें. पानी की मात्रा चावल की क्वालिटी पर निर्भर करेगी. आमतौर पर बासमती चावल के लिए कच्चे चावल की मात्रा से करीब दोगुना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपकी मसूर दाल अच्छी तरह भीगी हुई है तो उसे पकने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी.

11. पानी डालने के बाद तेज आंच पर इसे एक बार हल्के हाथों से मिला लें. जब पानी में उबाल आने लगे और पानी का स्तर चावल के बराबर पहुंच जाए, तब आंच धीमी कर दें और पैन को ढक दें. इसे तब तक पकाएं जब तक पानी पूरी तरह सूख न जाए और चावल अच्छी तरह पक न जाएं.

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12. जब पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें, लेकिन तुरंत ढक्कन न खोलें. पुलाव को करीब 10 मिनट तक ढककर ही रहने दें. भाप की मदद से चावल और मसूर दाल अंदर तक अच्छी तरह पकते हैं. इससे चावल मुलायम और खिले-खिले बनते हैं और पुलाव में गांठें भी नहीं पड़तीं.

13. 10 मिनट बाद ढक्कन खोलते ही पुलाव की खुशबू आपका मन खुश कर देगी. चावल खिले-खिले नजर आएंगे और मसूर दाल भी अच्छी तरह पक चुकी होगी. इसे प्लेट में निकालें और चाहें तो ऊपर से थोड़ा घी डालकर सर्व करें. इसके साथ बूंदी का रायता परोसें तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

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