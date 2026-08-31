scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राज ठाकरे के बेटे ने हटाई पीएम की फोटो, बोले- शिवाजी महाराज से तुलना नहीं

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने पुणे के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने को लेकर विवादित बयान दिया है.

Advertisement
X
राज ठाकरे के बेटे ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से पीएम की तस्वीर हटाई है
राज ठाकरे के बेटे ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से पीएम की तस्वीर हटाई है

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता अमित ठाकरे ने पुणे के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

अमित ठाकरे ने कहा, 'कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी. क्या आप मोदी जी को इस स्तर तक ले जाकर खड़ा कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबासाहेब आंबेडकर की तुलना मोदी जी से नहीं की जा सकती.'

उन्होंने कहा कि हमारे महाराज और बाबासाहेब आंबेडकर के बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए. अमित ठाकरे ने कहा कि सरकारी कॉलेजों में तस्वीरें लगाने को लेकर कोई प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाना स्वीकार्य नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Raj Thackeray son Amit
'स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में लिखे जाएं', राज ठाकरे के बेटे ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखी चिट्ठी
महाराष्ट्र चुनाव में तो राज ठाकरे के राजनीति दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी बन आई है.
राज ठाकरे के बेटे की हार क्या कहती है, MNS में दमखम खत्म हो गया?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे कुछ अपने काम बाकी हैं, और कुछ बीजेपी के हिस्से के.
एकनाथ शिंदे के लिए महाराष्‍ट्र सीएम बने रहना जरूरी नहीं, मजबूरी है
शिवसेना और बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत की आखिरी लड़ाई में भी एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे को मिली शिकस्त.
उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का करारा जवाब, 'गद्दार' ही शिवसेना की विरासत का असली हकदार
महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के बाद नारायण राणे का परिवार ही चैंपियन लगता है, क्योंकि उनके दोनो बेटे चुनाव मैदान में हैं.
महाराष्ट्र चुनाव में सियासी घरानों के स्टार-किड्स की अंगड़ाई, लेकिन ज्यादा मुश्किल है चुनावी लड़ाई
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल त्रासदी से नुवाकोट में हालात बदतर, घरों की दूसरी मंजिल तक पंहुचा मलबा, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    UP के कौशांबी में पटाखा गोदाम में जोरदार बलास्ट, मलबे के बीच दिखा तबाही का मंजर |
    'मिर्जापुर द मूवी' के सबसे बोल्ड सीन पर चली सेंसर की कैंची! कट को लेकर मचा बवाल |
    एयर डिफेंस के लिए डील तो इजरायल और ग्रीस के बीच हुई, टारगेट तुर्की है! |
    India GDP Growth: टैरिफ हो या ईरान जंग... नहीं रुकेगा भारत, पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ |
    AI की नजरों से बचाएगी ये शर्ट! इसके डिजाइन में छिपा है बड़ा राज |
    How to Make Wallnut Oil: महंगा और मिलावटी तेल छोड़ें, घर में रखे अखरोट से बनाएं शुद्ध तेल, आसान है तरीका |
    बांद्रा: हिट एंड रन मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, तेज रफ्तार कार से ली थी 8 साल के मासूम की जान |
    Weight Loss series : वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें? डाइट शुरू करने से पहले जानें AIIMS डायटिशियन की 7 जरूरी बातें  |
    IAS शीला दाहिमा का वीडियो, CID फिल्म के गाने पर डांस और गायकी से जीता दिल
    Advertisement