राज ठाकरे के बेटे ने हटाई पीएम की फोटो, बोले- शिवाजी महाराज से तुलना नहीं

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता अमित ठाकरे ने पुणे के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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अमित ठाकरे ने कहा, 'कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी. क्या आप मोदी जी को इस स्तर तक ले जाकर खड़ा कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबासाहेब आंबेडकर की तुलना मोदी जी से नहीं की जा सकती.'

उन्होंने कहा कि हमारे महाराज और बाबासाहेब आंबेडकर के बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए. अमित ठाकरे ने कहा कि सरकारी कॉलेजों में तस्वीरें लगाने को लेकर कोई प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाना स्वीकार्य नहीं है.

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