भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया, जो ड्रॉ पर छूटा. अब दोनों टीमों क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में 27 नवंबर (शुक्रवार) से आमने-सामने होंगी. भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.

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तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण क्राइस्टचर्च टेस्ट से बाहर हो गए हैं. टिकनर की जगह तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को 14 सदस्यीय कीवी टीम में शामिल किया गया है.

Replacement named for New Zealand as #WTC27 action heads to Christchurch 👇 https://t.co/qHLvHFm6uc — ICC (@ICC) November 23, 2026

ब्लेयर टिकनर को इस सप्ताह वेलिंगटन में अभ्यास के दौरान दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद वह दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. न्यूजीलैंड के लिए यह झटका इसलिए भी अहम है क्योंकि वेलिंगटन में पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के दौरान उसके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में नाकाम रहे थे.

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वनडे सीरीज में छा गए थे फिशर

ब्लेयर टिकनर की जगह टीम में शामिल किए गए मैथ्यू फिशर ने भारत के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीन मैचों में कुल छह विकेट हासिल किए थे. अब क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिल सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट के गेंदबाजी कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा.

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न्यूजीलैंड पहले से ही प्रमुख ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर की सेवाएं नहीं ले पा रहा है. ऐसे में ब्लेयर टिकनर की चोट से उसकी गेंदबाजी के विकल्प और सीमित हो गए हैं. भारतीय बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ मेजबान टीम को अब नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पड़ सकता है.

वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में दूसरे स्थान से तीसरे नंबर पर खिसक गया था. टीम अब क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलने की कोशिश करेगी.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ और विल यंग.

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