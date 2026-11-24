सर्दियों में ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना तो जरूरी है, लेकिन स्वेटर पहनते ही लोग मोटे दिखने लगते हैं. क्योंकि उसका स्टफ बहुत भारी होता है. कई बार यही स्वेटर आपके लुक को भारी और शरीर को थोड़ा ज्यादा मोटा दिखाने लगता है. खासकर जब स्वेटर की फिटिंग सही न हो या उसे गलत तरीके से स्टाइल किया जाए. ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने के साथ स्लिम और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो आपको अपनी वॉर्डरोब बदलने की जरूरत नहीं है. बस स्वेटर पहनने के तरीके में कुछ छोटे बदलाव करने होंगे. सही फिटिंग, नेकलाइन और लेयरिंग के साथ आप अपने विंटर लुक को काफी अट्रेक्टिव बना सकती हैं. आइए जानते हैं स्वेटर पहनने के 7 ऐसे आसान तरीके, जो आपको देंगे स्मार्ट और स्लिम लुक.

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1. बहुत ज्यादा ढीले या मोटे स्वेटर पहनने से बचें: सर्दियों में ओवरसाइज स्वेटर पहनना काफी पसंद किया जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ढीले और मोटे स्वेटर आपके पूरे लुक को भारी दिखा सकते हैं. इसलिए ऐसे स्वेटर चुनें, जो कंधों पर अच्छी तरह फिट हों और शरीर पर बहुत ज्यादा ढीले न हों. हल्के फैब्रिक और अच्छी फिटिंग वाले स्वेटर पहनने से आपका लुक ज्यादा स्मार्ट और सलीकेदार नजर आएगा.

2. वी नेक स्वेटर से मिलेगा स्लिम लुक: अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा और गर्दन थोड़े लंबे नजर आएं, तो वी नेक स्वेटर पहन सकती हैं. इस तरह की नेकलाइन ऊपर से नीचे की तरफ एक लंबी लाइन बनाती है, जिससे शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा चौड़ा नहीं दिखता. आप वी नेक स्वेटर को जींस, ट्राउजर या लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं. इसके साथ हल्की चेन पहनने से लुक और खूबसूरत लगेगा.



3. स्वेटर को जींस के अंदर हल्का सा टक करें: स्वेटर पहनते समय उसे पूरी तरह खुला छोड़ने के बजाय आगे की तरफ से थोड़ा सा जींस या ट्राउजर के अंदर टक कर लें. इस तरीके को फ्रंट टक कहते हैं. इससे आपकी कमर की शेप नजर आती है और पैर भी लंबे दिखते हैं. खासकर हाई वेस्ट जींस के साथ यह स्टाइल काफी अच्छा लगता है. आप चाहें तो इसके साथ बेल्ट भी लगा सकती हैं.



4. हाई वेस्ट जींस और ट्राउजर के साथ करें पेयर: स्वेटर के साथ हाई वेस्ट जींस या ट्राउजर पहनना भी एक अच्छा स्टाइलिंग आइडिया है. इस तरह की बॉटम वियर कमर को अच्छी तरह कवर करती है और शरीर का लुक बैलेंस करती है. अगर आपका स्वेटर थोड़ा ढीला है, तो उसके साथ स्ट्रेट फिट या वाइड लेग जींस पहन सकती हैं. इससे आपका पूरा आउटफिट ज्यादा स्टाइलिश लगेगा.



5. एक ही रंग के कपड़ों से बनाएं मोनोक्रोम लुक: सर्दियों में स्लिम और लंबा दिखने के लिए मोनोक्रोम स्टाइल भी अपना सकती हैं. इसमें आपको ऊपर से नीचे तक एक ही रंग या उससे मिलते-जुलते शेड्स के कपड़े पहनने होते हैं. जैसे ब्लैक स्वेटर के साथ ब्लैक ट्राउजर या बेज स्वेटर के साथ बेज पैंट. इससे आपका पूरा लुक एक जैसा और बैलेंस्ड दिखता है, जिससे आप थोड़ी लंबी नजर आती हैं. इसके लिए ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन और डार्क ग्रे जैसे रंग चुन सकती हैं.



6. स्वेटर के ऊपर पहनें लॉन्ग ओपन कार्डिगन: अगर आप स्वेटर के साथ कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो उसके ऊपर लॉन्ग ओपन कार्डिगन या जैकेट पहन सकती हैं. इसे सामने से खुला रखें. इससे कपड़ों की दोनों तरफ सीधी लाइन बनती है, जो आपके लुक को लंबा दिखाने में मदद करती है. आप इसे जींस, ट्राउजर या फिटेड टॉप के साथ भी पहन सकती हैं. ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटिंग तक के लिए यह स्टाइल अच्छा रहेगा.



7. सही फिटिंग और डिजाइन वाले स्वेटर चुनें: स्वेटर खरीदते समय सिर्फ उसका कलर और डिजाइन न देखें, बल्कि उसकी फिटिंग पर भी ध्यान दें. बहुत ज्यादा भारी बुनाई, बड़े पैटर्न और जरूरत से ज्यादा फूले हुए स्वेटर शरीर को ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं. इसकी जगह छोटे पैटर्न, सॉलिड कलर और अच्छी फिटिंग वाले स्वेटर चुनें. अगर आपको प्रिंटेड स्वेटर पसंद हैं, तो छोटे प्रिंट वाले डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. इससे आपका विंटर लुक सादा होने के साथ स्टाइलिश भी लगेगा.

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