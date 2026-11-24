क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को पहला करोड़पति मिल गया है. महाराष्ट्र के जलगांव के निवासी भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रचा है. हालांकि वो 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब देने से चूके. लेकिन शो से करोड़पति बनकर निकलना भी उनके लिए बड़ी जीत है. सालों के संघर्ष के बाद भूषण करोड़पति बन पाए हैं. ये पल उनके लिए खास है क्योंकि एक वक्त वो तंगहाली में जी रहे थे. उनके पास मां का इलाज कराने के पैसे नहीं थे. 1 करोड़ की धनराशि से वो अपने और पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकेंगे.

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भूषण का छलका दर्द

भूषण के मुताबिक, वो 2016 से केबीसी के लिए ट्राई कर रहे थे. इस बीच वो कई बार डीमोटिवेट भी हुए थे. लेकिन इस बार उनका लक काम आया. उन्हें नहीं लगा था वो कौन बनेगा करोड़पति 18 से पहले करोड़पति बनकर निकलेंगे. उन्होंने अपनी सूझ-बूझ का इस्तेमाल कर 1 करोड़ की राशि जीती. वो केबीसी में जीती रकम को इंवेस्ट करेंगे. अपनी मां के लिए जूलरी खरीदेंगे.

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में भूषण ने अपनी जर्नी को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं. उनकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती है. जिन्हें अक्सर मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1.5 साल पहले घर छोड़ दिया था. उन्होंने कमस खाई थी कि कुछ बन जाने पर ही वापस लौटेंगे. वो महाराष्ट्र के भुसावल में रहे और UPSC की तैयारी की.

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कभी रिश्तेदारों ने दिए ताने

भूषण ने बताया कि जब वो KBC के लिए मुंबई आए थे, उनके अकाउंट में बस 24 रुपये थे. उनके पूरे परिवार की महीने की कमाई करीब 15 से 20 हजार रुपये है. इतनी इनकम भी तब होती है, जब उनके पिता को लगातार काम मिलता है. KBC से जीते 1 करोड़ रुपये उनके परिवार की 30-35 साल की कमाई के बराबर है. भूषण नहीं चाहते उनके पेरेंट्स काम करें. इन पैसों से वो अपनी मां के इलाज का खर्च भी उठा सकेंगे. वो अच्छी कोचिंग में दाखिला लेकर UPSC की तैयारी जारी रखना चाहते हैं.

भूषण के मुताबिक, उनके करोड़पति बनने के बाद लोगों का रवैया भी बदला है. जो रिश्तेदार कभी उनका फोन नहीं उठाते थे. पैसों के लिए ताना मारते थे. मां के इलाज के लिए 1000 रुपये तक नहीं देते थे. वो लोग अब उन्हें फोन कर बधाई दे रहे हैं. भूषण ने बताया कि उनके घर से लेकर KBC के सेट तक आने-जाने का पूरा खर्च शो की टीम ने उठाया था. इसके लिए उन्हें किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ा.

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