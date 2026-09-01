scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में एक डेड बॉडी पर 3 परिवारों ने किया दावा, चितवन में 272 शव में सिर्फ 12 की हो पाई पहचान

नेपाल में 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में शव बरामद किए गए हैं, लेकिन उनकी पहचान करना प्रशासन और परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पोखरा में एक शव पर तीन परिवारों ने अपने लापता परिजन होने का दावा किया है, जबकि चितवन में बरामद 272 शवों में सिर्फ 12 की पहचान हो सकी है.

Advertisement
X
नेपाल में बाढ़ के बाद शवों की तलाश लगातार की जा रही है. (Photo- PTI)
नेपाल में बाढ़ के बाद शवों की तलाश लगातार की जा रही है. (Photo- PTI)

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बरामद शवों की पहचान करना बड़ी चुनौती बन गया है. पोखरा के सरकारी अस्पताल में रखे एक शव नंबर 1003 पर तीन परिवारों ने अपने-अपने लापता परिजन होने का दावा किया है. मामला अब डीएनए जांच तक पहुंच गया है. वहीं चितवन में बरामद 272 शवों में अब तक सिर्फ 12 की पहचान हो सकी है.

पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज में रखे शव नंबर 1003 पर दावा करने वाले परिवारों में बरदिया के हाइड्रोपावर कर्मचारी गोपाल दहित और रुपनदेही के टूरिस्ट गाइड दामोदर बसयाल के परिवार शामिल हैं. रविवार को एक अन्य परिवार ने भी इस शव को अपने रिश्तेदार का बताया था, लेकिन बाद में वह परिवार पीछे हट गया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में एक ही घर से 23 शव बरामद, 4000 लोग अब भी लापता, मौतों का आंकड़ा 962, महामारी का खतरा

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Rescue
नेपाल में एक ही घर से 23 शव बरामद, 4000 लोग अब भी लापता, मौतों का आंकड़ा 962, महामारी का खतरा
चंद मिनटों की देरी होती तो..., नेपाल में ऐसे बची 900 छात्रों की जान
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 1 सितंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें
नेपाल में अब महामारी का खतरा, मलबे में दबे शवों से फैली बदबू
fact check nepal flood children crying viral videos fake
फैक्ट चेक: रोते-बिलखते बच्चों के ये भावुक कर देने वाले वीडियो नेपाल बाढ़ के नहीं हैं

गोपाल दहित बाढ़ के बाद से लापता थे. उनकी बहन मांजी थारू और परिवार के दूसरे सदस्य शवों की तस्वीरें देखने के बाद नंबर 1003 को गोपाल का शव मानकर पोखरा पहुंचे थे. लेकिन शव लेने से पहले दामोदर बसयाल के परिवार ने भी उस पर दावा कर दिया.

चितवन में 272 शवों में सिर्फ 272 शवों की पहचान हो सकी है. (Photo- PTI)

 

Advertisement

अब शव का डीएनए टेस्ट होगा, लगेंगे एक-डेढ़ महीने

दोनों परिवारों ने शव के चेहरे, माथे, होंठ, दांत, हाथ और शरीर की बनावट समेत कई निशानों को अपने-अपने लापता परिजन से मिलता-जुलता बताया. अब डीएनए जांच से ही सही पहचान हो सकेगी. अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में सैंपल की जांच होने के कारण डीएनए मैचिंग में एक से डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है.

पोखरा में 102 शव गोरखा, तनहूं, धादिंग और नवलपरासी ईस्ट जिलों से लाए गए हैं. इनमें 16 शवों की पहचान कर उन्हें परिवारों को सौंपा जा चुका है, जबकि 87 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है. कई मामलों में परिजनों से डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं.

नेपाल में परिवार अपने प्रियजनों की कैसे कर रहे पहचान?

बाढ़ के बाद कई परिवार तस्वीरों और शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे निशानों के जरिए अपने रिश्तेदारों की पहचान कर रहे हैं. एक मामले में नुवाकोट के पांच साल के प्रिंस की पहचान स्कूल टाई, नेकलेस और कान की बाली से हुई. इसी तरह भक्तपुर के सत्य सुंदर प्रजापति की पहचान कंधे पर बने टैटू से की गई.

नेपाल में बाढ़ के बाद शवों की तलाश अब भी की जा रही है. (Photo- PTI)

 

यह भी पढ़ें: 'बाढ़ आ रही है...' सिर्फ 14 मिनट और 900 जिंदगियां, एक फोन कॉल ने नेपाल में यूं टाला बड़ा स्कूल हादसा

Advertisement

हालांकि, कई शव लंबे समय तक पानी में रहने के कारण बुरी तरह खराब हो चुके हैं. इससे उनकी पहचान और मुश्किल हो रही है. काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में 94 शव लाए गए, जिनमें सिर्फ 9 की पहचान हो सकी. वहीं चितवन में 272 शव बरामद हुए, लेकिन केवल 12 की पहचान हो पाई. 199 अज्ञात शवों को डीएनए और अन्य पहचान संबंधी जानकारी सुरक्षित रखने के बाद दफना दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल में एक डेड बॉडी पर 3 परिवारों ने किया दावा, चितवन में 272 शव में सिर्फ 12 की हो पाई पहचान |
    Bhindi Bhurji Recipe: भिंडी के डंठल फेंकने की गलती न करें! दाल-मसाले मिलाकर ऐसे बनाएं चटपटी भुर्जी, स्वाद भूल नहीं पाएंगे |
    राज ठाकरे के बेटे अमित के कार्यकर्ताओं ने उतारी PM मोदी की तस्वीर, पुणे में सियासी बवाल |
    नेपाल में एक ही घर से 23 शव बरामद, 4000 लोग अब भी लापता, मौतों का आंकड़ा 962, महामारी का खतरा |
    राहुल गांधी पर हुए FIR के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस करेगी सचिवालय मार्च |
    नालागढ़ IED धमाके की साजिश का नेटवर्क खंगाल रही NIA, 3 और आरोपी अरेस्ट |
    भागने की फिराक में था कौशांबी के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का आरोपी... पुलिस एनकाउंटर में नौशाद गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती |
    Badshah- Isha Rikhi Divorce: 5 महीने में टूटी बादशाह की दूसरी शादी, तलाक का किया ऐलान, भावुक होकर बोले- सम्मान करें |
    पाकिस्तान का टैलेंट! लाइव टेस्ट में ड्राइवरलेस कार ने पुलिस वैन ठोकी- VIDEO |
    Mangal Budh Yuti: एक्टिव हो चुकी है मंगल बुध की लाभकारी युति, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
    Advertisement