Bhindi Bhurji Recipe: भिंडी के डंठल फेंकने की गलती न करें! दाल-मसाले मिलाकर ऐसे बनाएं चटपटी भुर्जी, स्वाद भूल नहीं पाएंगे

Bhindi Bhurji Recipe: भिंडी की सब्जी बनाते समय अक्सर हम उसकी नोक और डंठल काटकर सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बेकार समझे जाने वाले डंठलों से एक बेहद स्वादिष्ट और चटपटी डिश तैयार की जा सकती है? खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे या खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़ी सी दाल, मसाले, लहसुन और नारियल की मदद से भिंडी के डंठलों को ऐसी भुर्जी का रूप दिया जा सकता है, जिसे खाने के बाद शायद आप इन्हें फेंकना बंद कर दें.
अगर घर में किसी को भिंडी पसंद नहीं है, तो भी ये रेसिपी ट्राई की जा सकती है. इसका स्वाद नॉर्मल भिंडी की सब्जी से काफी अलग और मसालेदार होता है. आइए जानते हैं भिंडी के डंठल की ये आसान रेसिपी कैसे बनाई जाती है.
इंग्रेडिएंट्स
बनाने का तरीका:
1. भुर्जी के लिए करीब 3 बड़े चम्मच चना दाल और 2 बड़े चम्मच धुली उड़द दाल लें. इसके साथ 5-6 सूखी लाल मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां रखें.
2. अब कड़ाही में करीब 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद इसमें चना दाल, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च और लहसुन डालकर मध्यम आंच पर भूनें. इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दें. दाल का रंग हल्का सुनहरा होने और मसालों से खुशबू आने तक इसे भूनना है. मसाले भूनते वक्त ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा न भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.
3. अब साफ किए हुए भिंडी के डंठल कड़ाही में डाल दें और सभी चीजों को कुछ देर साथ में भूनें. डंठलों और दाल का रंग हल्का बदलने लगे तो गैस धीमी कर दें और करीब एक मिनट तक और भूनें. इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें.
4. ठंडा होने के बाद भुनी हुई दाल, लहसुन, लाल मिर्च और डंठलों को मिक्सर में डालें. इसमें स्वादानुसार नमक, करीब एक चौथाई चम्मच चीनी और एक बड़ा चम्मच सूखा नारियल डालें.
5. अब इसे पानी डाले बिना दरदरा पीस लें. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मिश्रण को बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है. हल्का दरदरा टेक्सचर ही इस डिश को खास बनाएगा.
6. अब उसी कड़ाही में करीब 2 चम्मच तेल गर्म करें. इसमें आधा चम्मच राई डालें. राई चटकने लगे तो बारीक कटी हुई एक मध्यम आकार की प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.
7. अब इसमें तैयार किया हुआ भिंडी के डंठल और दाल का दरदरा मिश्रण डाल दें. इसे धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूनें.
8. जरूरत के हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला जा सकता है. मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाने पर इसकी चिपचिपाहट कम होने लगेगी और एक स्वादिष्ट भुर्जी जैसा टेक्सचर तैयार हो जाएगा.
9. जब भुर्जी अच्छी तरह पक जाए तो गैस बंद कर दें. अब इसमें करीब एक चम्मच किचन किंग या गरम मसाला डालें. इसके बाद एक नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला दें.
10. नींबू का रस गैस बंद करने के बाद ही डालना बेहतर रहेगा, इससे इसका खट्टापन और ताजगी बनी रहती है.