भागने की फिराक में था कौशांबी के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का आरोपी... पुलिस एनकाउंटर में नौशाद गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस मामले के मुख्य आरोपी नौशाद अली को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ लिया गया है. डीएसपी चायल शिवांक सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि आरोपी को गोली लगने के तुरंत बाद इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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पूरा मामला कौशाम्बी जिले के थाना पिपरी क्षेत्र के महमतपुर मनौरी गांव से जुड़ा है. यहां एक पटाखा फैक्ट्री में 31 अगस्त को अचानक जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था. इस मामले में ग्यारह लोगों की जान चली गई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए चार अलग-अलग टीमें बनाई थीं. ये सभी टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थीं और अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही थीं.

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इसी तलाश के दौरान 1 सितंबर को यानि आज सुबह करीब चार बजे पुलिस को एक खास मुखबिर से बेहद अहम सूचना मिली. मुखबिर ने बताया कि धमाके का मुख्य आरोपी थाना चरवा इलाके में 13 मील सराय अकील मार्ग से भागने की कोशिश कर रहा है. यह सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना देर किए मौके पर पहुंच गई और आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया.

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जब आरोपी ने देखा कि वह पूरी तरह घिर चुका है, तो उसने बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी. इसी गोलीबारी में आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह वहीं घायल होकर गिर पड़ा.

शुरुआती पूछताछ में घायल आरोपी ने अपना नाम नौशाद, पिता का नाम निजामुद्दीन और पता महमतपुर मनौरी बताया है. पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में लेकर प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल मंजनपुर भेज दिया. इस पूरी कार्रवाई में एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर काम किया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है. जिन टीमों ने आरोपी को पकड़ा है, वही टीमें अब इस मामले से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई हैं. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि धमाके के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल थे. आगे की कानूनी कार्रवाई पूछताछ और जांच में मिलने वाले सबूतों के आधार पर तय होगी.

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