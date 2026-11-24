बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हमले में हसीना की पार्टी के 30 से ज्यादा कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं. वहीं, गोपालगंज में कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है.

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दरअसल, आवामी लीग के कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में रैली निकाल रहे थे. इसी दौरान उनपर देसी बम फेंके गिए. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस लौटने की घोषणा की है. जब से हसीना ने बांग्लदेश लौटने का ऐलान किया है, तब से ही बांग्लादेश में आवामी लीग के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं. बांग्लादेश में आवामी लीग और पार्टी की गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है.

गोपालगंज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का गृह जिला है. गोपालगंज के कोतालीपाड़ा में यह हिंसा हुई है. खास बात यह है कि सोमवार को ही बांग्लादेशी नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने भारत के खिलाफ भी भड़काऊ जनक टिप्पणी की थी. नाहिद इस्लाम ने यह टिप्पणी सोमवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के बाद की है.

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यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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