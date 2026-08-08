पीएम तारिक रहमान की BNP में शेख हसीना की पार्टी का विलय? सांसद के दावे से सनसनी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली में अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने और देश लौटने का वादा करने के कुछ दिनों बाद, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक सांसद ने अपनी पार्टी का अब प्रतिबंधित अवामी लीग (जिसकी प्रमुख हसीना हैं) के साथ विलय करने की मांग की है. बता दें कि BNP बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की पार्टी है, जिसको जियाउर रहमान और खालिदा जिया ने बनाया था.

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ढाका के 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनामगंज-2 से BNP सांसद नासिर उद्दीन चौधरी ने कहा कि हसीना की अवामी लीग सत्ताधारी पार्टी की सहयोगी है.

हालांकि, BNP के अन्य लोगों और बांग्लादेश सरकार ने अलग-अलग राय व्यक्त की है, जो चौधरी के विचारों से अलग है.

बुधवार, 5 अगस्त को, शेख हसीना ने 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' द्वारा दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. यह कार्यक्रम दो वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक संबोधन था. इससे पहले जुलाई और अगस्त 2024 में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों ने हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और प्रधानमंत्री को भारत में सुरक्षित शरण लेने के लिए मजबूर किया था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हसीना ने कहा कि उनकी योजना इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की है, जो 1971 के मुक्ति संग्राम की वर्षगांठ का वक्त है. यह बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों का स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष था, जो भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की हार के साथ समाप्त हुआ था.

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इस साल फरवरी में चुनाव के बाद सत्ता में आई तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार लंबे समय से भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. ढाका ने पहले भी नई दिल्ली से आग्रह किया था कि वह कथित 'भगोड़ी हसीना' को कोई मंच न दे.

BNP सांसद ने अवामी लीग को सहयोगी बताया, विलय की वकालत की

हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद, गुरुवार को एक रैली में BNP के सुनामगंज-2 सांसद नासिर उद्दीन चौधरी ने अवामी लीग को सहयोगी बताया और कहा कि भविष्य में दोनों पार्टियां विलय कर सकती हैं.

'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, चौधरी जो पहली बार 1996 में BNP के टिकट पर जीते थे, ने डेराई नगर पालिका के थाना पॉइंट पर पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं.

उन्होंने कहा, 'अवामी लीग हमारी दुश्मन नहीं है, वे हमारे सहयोगी हैं. हमने उनके साथ मिलकर मुक्ति संग्राम लड़ा था. अवामी लीग जल्द ही BNP में विलय हो जाएगी.'

इन टिप्पणियों के बावजूद, चौधरी की आवाज अकेली लगती है. बांग्लादेशी PM के सलाहकार ने ही हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जुलाई के शहीदों का अपमान बताया था.

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