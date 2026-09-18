फैमिली फंक्शन के लिए मेलबर्न गई थी सास-बहू, सड़क हादसे में हुई मौत

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में विशाखापट्टनम की दो महिलाओं की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान 67 वर्षीय रमा देवी और उनकी 33 वर्षीय बहू नेहा बोम्मली के रूप में हुई है.

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दोनों मिहालएं विशाखापट्टनम जिला क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव जी.टी. प्रसाद के साथ टोयोटा कार में यात्रा कर रही थीं, जिस दौरान यह हादसा हुआ. पॉइंट कुक में पामर्स रोड पर यह सड़क दुर्घटना हुई. जानकारी के मुताबिक, कार एक पोर्श से टकरा गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. जी.टी. प्रसाद इस हादसे में बाल-बाल बचे. वहीं, कार के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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जानकारी के मुताबिक, जी.टी. प्रसाद अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे. हादसे की जानकरी मिलने के बाद विशाखापट्टनम में परिवार को रिश्तेदारों में शोक का माहौल है. वहीं, विक्टोरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस हादसे की परिस्थितियों को लेकर गहनता से जांच कर रही है.

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मेलबर्न में रहने वाले तेलुगु समुदाय के संगठन भी शवों को भारत वापस लाने की औपचारिकताओं में परिवार की मदद कर रहे हैं. पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शवों के लगभग 10 दिनों में विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है.

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