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Aaj ka Rashifal 18 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों को हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 18 सितंबर 2026, Horoscope Today: समाज में आपका मान-सम्मान और अधिक बढ़ेगा. सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह सफल होंगे

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मेष राशि: आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए हर काम सावधानी से करने का है. इस दौरान आपको किसी भी तरह के उधार लेन-देन से बचने की सलाह दी जाती है. अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार न पालें और अपने रिश्तों को संभलकर आगे बढ़ाएं. इसके अलावा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें. खानपान ठीक रखें. व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पूरी तरह सतर्क रहें. 

जरूरी टिप: धैर्य रखें

शुभ रंग: क्रीम

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उपाय: गणेश जी की आरती करें

वृष राशि: वृष राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है. परिवार में किसी मांगलिक या शुभ काम की योजना बनेगी, जिससे घर में धन का आगमन होगा. समाज में आपका मान-सम्मान और अधिक बढ़ेगा. सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. व्यापार में अपने कार्य और दायरे को बढ़ाने के लिए यह एक बेहतरीन समय है. 

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग: सफेद

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के मन का पुराना तनाव दूर होगा. आप हर काम तेजी से पूरे करेंगे. किसी यात्रा से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. करियर के क्षेत्र में आपकी स्थिति पूरी तरह अनुकूल बनी रहेगी. हालांकि, व्यस्तता के बीच आपको अपने परिवार को भी पर्याप्त वक्त देना होगा. व्यापार के क्षेत्र में धन आगमन के नए रास्ते बनेंगे. 

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जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूब अर्पित करें

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लंबे समय से रुके हुए काम आखिरकार पूरे होंगे. कहीं दूर से कोई अच्छी और शुभ खबर सुनने को मिल सकती है. आपके वैवाहिक जीवन में सुख और मिठास बढ़ेगी. हालांकि, सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए अपने खानपान का ख्याल रखें. अपने आय और व्यय (खर्च) में संतुलन बनाकर चलें. व्यापार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. 

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन लाभ प्राप्ति के लिए आपको अपने प्रयासों को थोड़ा और तेज करना होगा. करियर में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं. पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. व्यापार के लिहाज से भी आज लाभ मिलने का योग है. 

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग: मरून

उपाय: भगवान गणेश को हरे फल अर्पित करें

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों पर भाग्य पूरी तरह मेहरबान रहेगा. करियर के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलने से आपकी नेतृत्व क्षमता और अधिक निखरेगी. कार्यक्षेत्र में आपके पक्ष में माहौल रहेगा और रुके हुए काम फिर से पटरी पर लौट आएंगे. व्यापार से जुड़े आपके सभी जरूरी काम आसानी से बनते चले जाएंगे. 

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जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: गणेश जी को दूब अर्पित करें

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है. इस अवधि में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अपने प्रयास और बढ़ाने होंगे. अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए यह समय उत्तम है. व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें. 

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के मन की टेंशन दूर होगी. राहत महसूस करेंगे. करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा. परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. हालांकि, अनजान लोगों के साथ बड़ी डील करते समय पूरी तरह अलर्ट रहें. व्यापार में अच्छे लाभ का योग बन रहा है. 

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: गणेश जी की आरती करें

धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. ऑफिस में आपके काम को देखकर सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी की ओर से आपको पूरा सुख और सहयोग मिलेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यापार में धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा. 

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जरूरी टिप: लड़ाई झगड़े से बचें

शुभ रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें

मकर राशि: मकर राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. लंबे समय से बेरोजगार चल रहे लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम रुकावटें दूर होंगी. अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यापार में धन की स्थिति पहले से अधिक मजबूत और बेहतर होगी. 

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग: नीला

उपाय: गणेश जी की आरती करें

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद न की हो. वाहन बहुत सावधानी से चलाएं. करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए बच्चों के साथ समय बिताएं. हर काम योजना बनाकर ही करें. व्यापार में किसी को भी उधार लेन-देन देने से भारी नुकसान हो सकता है. 

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: गणेश जी को दूब अर्पित करें

मीन राशि: मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र और करियर के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता और लाभ मिलेगा. परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा. ऑफिस में आपके काम की खुलकर सराहना होगी. हालांकि, धन लाभ की गति को बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रयास थोड़े तेज करने होंगे. व्यापार में भी तरक्की और लाभ की स्थिति बनेगी. 

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को हरे फल अर्पित करें

आज का विशेष उपाय
यदि आपके जीवन में परेशानियों या दुखों का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इन आसान उपायों को जरूर अपनाएं:

भगवान गणेश को 21 दूब की एक गठा या गड्ठी चढ़ाएं. 

बप्पा को प्रिय मोदक का भोग लगाएं. 

विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की आरती करें. 

संकटों को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें. 

अंत में गरीबों और जरूरतमंदों में प्रसाद का वितरण करें. 
 

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