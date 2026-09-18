फर्श की टाइल्स पर बार-बार पड़ती है दरार? मिस्त्री बुलाने से पहले जानें घर पर खुद ठीक करने का आसान तरीका

Floor Tiles Crack Repair Tips: घर में नई-नई टाइल्स लगने के बाद फर्श बहुत ही सुंदर लगता है. उसकी चमक ऐसी लगती है मानो उसमें आप अपना चेहरा भी देख लेंगे. लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद टाइल्स के बीच की सफेद या रंगीन लाइन टूटने लगे, उसमें दरार दिखने लगती है. कई बार टाइल्स के बीच की लाइनों में भरा ग्राउट झड़ने लगता है, जो फर्श की चमक को खराब करने के साथ ही घर का लुक भी बिगाड़ देता है. कई लोग इस कंडीशन में टाइल्स बदलवाने या तुरंत मिस्त्री बुलाने के बारे में सोचते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर चुके हैं या करने का प्लान बना रहे हैं, तो रुक जाएं. क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

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कई मामलों में दिक्कत सिर्फ टाइल्स के बीच भरे ग्राउट में होती है, जिसे सही तरीके से हटाकर दोबारा भरा जा सकता है. लेकिन अगर टाइल हिल रही है, उसके नीचे से खोखली आवाज आ रही है या एक ही जगह बार-बार दरार पड़ रही है, तो समस्या फर्श की अंदरूनी लेयर में भी हो सकती है. ऐसे में सिर्फ ऊपर से ग्राउट भरना पैसे और मेहनत दोनों की बर्बादी बन सकता है. आइए जानते हैं कि बिना मिस्त्री बुलाए आप टाइल्स के बीच की दरारों को खुद कैसे ठीक कर सकते हैं.



टाइल्स के बीच भरा ग्राउट आखिर करता क्या है?

दो टाइल्स के बीच जो पतली-सी जगह दिखाई देती है, उसे ग्राउट से भरा जाता है. ये फर्श को साफ और इवेन लुक देने के साथ-साथ टाइल्स के बीच धूल और पानी जाने से रोकने में भी मदद करता है. फर्श के नीचे थोड़ा फैलाव, सिकुड़न या हलचल होने पर उसका असर टाइल्स के जोड़ पर पड़ सकता है. यही वजह है कि समय के साथ ग्राउट में बहुत ही बारीक-बारीक दरारें आने लगती हैं या वो जगह-जगह से निकलने लगता है.

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सिर्फ पुराना ग्राउट ही जिम्मेदार नहीं होता

अगर ग्राउट झड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि खराबी उसी में हो. कई बार इसके पीछे टाइल्स के नीचे की बेस सतह होती है. अगर बेस ठीक से समतल नहीं है, कमजोर है या उसे तैयार करने में लापरवाही हुई है, तो ऊपर लगी टाइल्स पर दबाव पड़ सकता है.

अगर आपका घर नया-नया बना है, तो भी ग्राउट जल्दी ही निकल सकता है. दरअसल, तापमान और नमी में बदलाव से टाइल्स फैलती और सिकुड़ती हैं. यही दबाव टाइल्स के बीच के जोड़ तक पहुंचकर ग्राउट को तोड़ सकता है. इसलिए अगर सिर्फ एक छोटी जगह का ग्राउट खराब हुआ है तो मामला थोड़ी सी मरम्मत से ठीक हो सकता है. लेकिन अगर कई जगह लगातार दरारें आ रही हैं, तो नीचे की जगह की जांच जरूरी है.

ग्राउट में पानी का सही बैलेंस भी जरूरी

ग्राउट तैयार करते समय भी छोटी-सी गलती बाद में बड़ी परेशानी दे सकती है. इसमें जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर सूखने के बाद इसकी पकड़ और मजबूती पर असर हो सकता है. वहीं, बहुत कम पानी होने पर भी ग्राउट सही तरह से मिक्स नहीं हो पाता.

इसके अलावा ग्राउट को जोड़ के अंदर अच्छी तरह भरना जरूरी है. अगर कहीं खाली जगह रह गई या उसे ठीक से दबाया नहीं गया, तो वहां से टूटना शुरू हो सकता है. नया ग्राउट लगाने के बाद उसे पूरी तरह सूखने देना भी बहुत जरूरी है.

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बाथरूम और रसोई में ग्राउट जल्दी क्यों खराब होता है?

जहां फर्श पर रोज पानी पड़ता है, वहां टाइल्स के जोड़ जल्दी खराब हो सकते हैं. बाथरूम, रसोई, बालकनी और वॉश एरिया में पानी बार-बार टाइल्स के बीच जाता है और फिर सूखता है. इस वजह से ग्राउट धीरे-धीरे कमजोर होकर टूटने या निकलने लग सकता है.

अगर टाइल्स के नीचे वॉटरप्रूफिंग ठीक से नहीं हुई है, तो पानी और नमी अंदर तक पहुंच सकती है. ऐसे में सिर्फ ऊपर से नया ग्राउट भरना काफी नहीं होगा. अगर कुछ समय बाद उसी जगह ग्राउट फिर से टूट जाए या निकलने लगे, तो समझें कि अंदर नमी की समस्या हो सकती है और उसकी जांच कराना जरूरी है.

भारी सामान रखने से भी पड़ सकता है दबाव

घर में भारी सोफा, अलमारी, वॉशिंग मशीन या दूसरी मशीनरी रखने से फर्श पर वजन आता है. आमतौर पर एक-दो बार का वजन समस्या नहीं बनता, लेकिन अगर टाइल पहले से कमजोर बेस पर लगी है तो ज्यादा दबाव परेशानी बढ़ा सकता है. इसी तरह किसी भारी सामान के जोर से गिरने पर भी टाइल या उसके जोड़ में अचानक दरार आ सकती है और ग्राउट खराब हो सकता है.

घर पर कैसे पता करें कि दिक्कत सिर्फ ग्राउट में है?

सबसे पहले दरार वाली टाइल को ध्यान से देखें. अगर टाइल अपनी जगह मजबूती से लगी है और सिर्फ दोनों टाइल्स के बीच का ग्राउट टूट रहा है, तो इसे दोबारा भरने से समस्या ठीक हो सकती है.

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लेकिन अगर टाइल पैर रखने पर हिलती है, दबाने पर आवाज करती है, उसके नीचे से खोखली आवाज आती है या टाइल में भी दरार पड़ गई है, तो केवल ग्राउट बदलना काफी नहीं होगा.



टूटा हुआ ग्राउट ऐसे करें रिपेयर

अगर समस्या सिर्फ ग्राउट की है तो छोटी जगह को घर पर ही रिपेयर किया जा सकता है. सबसे पहले पुराने ग्राउट को सावधानी से पूरी तरह निकालें. इसके बाद जोड़ में जमा धूल और मलबे को अच्छी तरह साफ कर लें. अब नए ग्राउट को उसके पैकेट पर दिए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तैयार करें. इसे टाइल्स के बीच की खाली जगह में अच्छी तरह भरें और सतह को बराबर कर दें. आसपास की टाइल पर लगा एक्स्ट्रा ग्राउट सूखने से पहले साफ कर दें.

सबसे जरूरी बात है कि नए भरे ग्राउट को सूखने और सेट होने के लिए पूरा समय देना जरूरी है. तुरंत पानी डालने, फर्श धोने या भारी सामान रखने से नया ग्राउट भी जल्दी खराब हो सकता है.

पुराने ग्राउट के ऊपर नया ग्राउट लगाने की गलती न करें

अगर पुराना ग्राउट जगह-जगह से टूटकर निकल चुका है तो उसके ऊपर सीधे नया ग्राउट भरना अच्छा तरीका नहीं है. कमजोर पुरानी परत के साथ नया ग्राउट भी टिक नहीं पाएगा. पहले ढीली और टूटी हुई परत हटाएं, जोड़ को साफ करें और फिर नई सामग्री भरें. इससे नई परत को बेहतर पकड़ मिल सकती है और नया भरा गया ग्राउट ज्यादा समय तक टिक सकता है.

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