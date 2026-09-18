scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पठान-जवान हिंदी, तो हमारी फिल्में पैन इंडिया क्यों? 'द पैराडाइज' की रिलीज से पहले भड़के नानी

नानी ने कन्फर्म किया है कि 'द पैराडाइज़' 24 सितंबर को बिना किसी थिएट्रिकल ट्रेलर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब उन्होंने पैन इंडिया टैग पर खुलकर बात की है.

Advertisement
X
पैन इंडिया सिनेमा पर बोले नानी (Photo: YT/ Cinema Matters)
पैन इंडिया सिनेमा पर बोले नानी (Photo: YT/ Cinema Matters)

साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर नानी की मचअवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' आगामी 24 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में आयोजित एक प्रेस मीट के दौरान एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में 'पैन-इंडिया' टैग को लेकर अपनी बेबाक राय रखी.

नानी ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपनी फिल्मों के आगे इस तरह का कोई ठप्पा नहीं देखना चाहते. उनका मानना है कि जब कोई हिंदी फिल्म देश भर में सफलता हासिल करती है, तो उसे सिर्फ 'हिंदी फिल्म' ही कहा जाता है, लेकिन जैसे ही कोई साउथ इंडियन फिल्म वही कमाल दिखाती है, तो उस पर 'पैन-इंडिया' का लेबल चिपका दिया जाता है.

नानी को बेबाक बयान
प्रेस मीट के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे 'पैन-इंडिया' टैग को हटाने और फिल्म को मूल रूप से तेलुगु के साथ-साथ तमिल और अन्य भाषाओं में लाने को लेकर सवाल पूछा, तो नानी ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

aparna yadav
अपर्णा यादव ने सुब्बुलक्ष्मी को दिया ट्रिब्यूट, मुरीद हुए फैन्स
Anant Nag On PM Modi Nepotism
'PM ने नेपोटिज्म खत्म किया', बोले अनंत नाग, मिलेगा अवॉर्ड
Tina nandy got government sponsored luxuries, investigation starts
सर्किट हाउस में रुकी एडल्ट फिल्म स्टार, मिली सरकारी सुविधा! उठे सवाल
Samantha Ruth Prabhu
एक्ट्रेस समांथा रुथ की दिव्य अंदाज में हुई गोदभराई
Ayodhya ram mandir film announced
पर्दे पर दिखेगी अयोध्या राम मंदिर की कहानी, एक्टर ने दिया बड़ा हिंट

नानी ने कहा, 'जब कोई हिंदी फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, तो हम उसे हिंदी फिल्म ही कहते हैं. लेकिन जब कोई साउथ इंडियन फिल्म अच्छा करती है, तो हम उसे पैन-इंडिया फिल्म कहने लगते हैं. इसलिए, मैं अपनी फिल्मों को पैन-इंडिया फिल्में नहीं कहना चाहता.' 

Advertisement

जवान-पठान का किया जिक्र
बातचीत के दौरान नानी ने इस टैग के पीछे के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर 'जवान' या 'पठान' जैसी हिंदी फिल्में तमिल, तेलुगु या अन्य भाषाओं के वर्जन में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं, तब भी उन्हें कोई पैन-इंडिया फिल्म नहीं कहता, वे तब भी हिंदी फिल्म ही कहलाती हैं. फिर यही नियम साउथ की फिल्मों पर लागू क्यों नहीं होता? मुझे समझ ही नहीं आता कि यह 'पैन-इंडिया' शब्द खासतौर पर साउथ की फिल्मों के लिए ही क्यों गढ़ा गया है.'

मुझे ये टैग नहीं चाहिए- नानी
नानी ने आगे कहा कि वे किसी को यह शब्द इस्तेमाल करने से जबरन रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वे बस इतनी गुजारिश कर सकते हैं कि उनकी फिल्मों को इस टैग से दूर रखा जाए.

उन्होंने कहा, "मेरा मकसद हमेशा यही रहेगा कि मेरी फिल्में तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ हर भाषा के दर्शकों तक पहुंचे. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मैं अपनी फिल्मों पर यह टैग नहीं चाहता. लोग फिर भी इसे बोलेंगे, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूं और रिक्वेस्ट कर सकता हूं.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पक्षी से टकराकर क्रैश हुआ अमेरिकी F-16 फाइटर जेट... पायलट ने पैराशूट से बचाई जान |
    नाइजर में हिरासत में 33 संदिग्धों की मौत, अवैध खनन के आरोप में हुए थे गिरफ्तार |
    Aaj ka Rashifal 18 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों को हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें अन्य राशियों का हाल |
    सचिन का डेजर्ट स्टॉर्म, बेवन-जयसूर्या का धमाल... कभी ODI क्रिकेट की जान थीं ट्राई सीरीज, क्यों खत्म हुआ वो सुनहरा दौर |
    Radhashtami 2026 Date: 18 या 19 सितंबर, कब है राधा अष्टमी? यहां दूर करें तिथि का कंफ्यूजन |
    अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़ा फैसला, पेजेश्कियान और अराघची को मिलेगा US वीज़ा |
    यमन पर सऊदी के हवाई हमले, खाड़ी देशों की तेल सप्लाई को लेकर बढ़ी चिंता |
    गैंगरेप, हत्या और खेत में मिली लाश... 50 CCTV खंगालकर 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा |
    विधवा की FD से 19.90 लाख निकालना SBI को पड़ा भारी, HC ने दिया ब्याज सहित लौटाने का आदेश |
    खाड़ी में जंग के बीच सऊदी को अमेरिका का तोहफा, 24 अरब डौलर के F-35 सौदे को मंजूरी
    Advertisement