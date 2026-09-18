पक्षी से टकराकर क्रैश हुआ अमेरिकी F-16 फाइटर जेट... पायलट ने पैराशूट से बचाई जान

अमेरिका के मिशिगन में ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी वायुसेना का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया. हादसा गुरुवार को ग्रैंड ट्रैवर्स काउंटी के ग्रामीण इलाके में हुआ. एक पायलट का दावा है कि हो सकता है कि विमान पक्षी से टकराकर क्रैश हुआ हो. विमान में मौजूद पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर गया.

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हादसे के बाद पायलट को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. टेक्सास नेशनल गार्ड की 149वीं फाइटर विंग के प्रवक्ता सार्जेंट डेरेक गुटिरेज ने पायलट की पहचान और उसकी चोटों के बारे में जानकारी देने से इनकार किया.

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हालांकि, ग्रैंड ट्रैवर्स काउंटी के शेरिफ माइकल डी. शीया के मुताबिक, पायलट अस्पताल में होश में था और पुलिस से बात कर रहा था. यह F-16 अल्पेना में मौजूद नेशनल गार्ड बेस पर चल रही ट्रेनिंग में शामिल था. यह जगह डेट्रॉयट से करीब 305 किलोमीटर उत्तर में है.

पक्षी से टकराने की आशंका

हादसे की वजह की जांच की जा रही है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत के एक ऑडियो के मुताबिक, दूसरे पायलट ने बताया था कि उसे शक है कि उसके साथ उड़ रहे पायलट के विमान से कोई पक्षी टकराया था.

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दूसरे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि उसके साथी विमान को शायद पक्षी ने टक्कर मारी है. कंट्रोलर ने उसे फ्रैंकफर्ट या ट्रैवर्स सिटी के एयरपोर्ट की तरफ जाने का रास्ता बताने की पेशकश की, लेकिन तब तक विमान क्रैश हो चुका था. हालांकि, सेना के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें पक्षी से टक्कर की जानकारी नहीं है और हादसे की वजह की जांच जारी है.

हादसे के बाद मचा हड़कंप

हादसे के आसपास मौजूद लोगों ने तेज धमाके, काला धुआं और आग का गोला दिखाई देने की बात कही. एक गवाह ने बताया कि विमान हादसे से पहले काफी नीचे और धीमी रफ्तार में उड़ता दिख रहा था.

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हादसे के बाद विमान से केमिकल रिसने की जानकारी मिली. पहले लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया, लेकिन बाद में मिशिगन पुलिस ने हादसे की जगह के करीब एक मील के दायरे में रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया.

अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कौन सा केमिकल लीक हुआ. हालांकि, F-16 विमानों में आपातकालीन पावर सिस्टम के लिए हाइड्राजीन नाम का जहरीला केमिकल इस्तेमाल होता है.

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अमेरिकी वायुसेना ने 1979 से F-16 उड़ाना शुरू किया था. दिसंबर में भी एयरफोर्स के थंडरबर्ड्स दल का एक F-16 कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ था. उस हादसे में भी पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था.

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