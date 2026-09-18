जेठालाल की बांहों में गिरीं बबीता जी! दयाबेन की गैरमौजूदगी का मिला फायदा? खुश हुए फैंस

टीवी का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सालों से दर्शकों के दिलों पर राज करता आ रहा है. गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों की मजेदार खट्टी-मीठी नोकझोंक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है. शो में जेठालाल (दिलीप जोशी) और बबीता जी (मुनमुन दत्ता) की केमिस्ट्री हमेशा से ही लोगों की पसंदीदा रही है.

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अब हाल ही में मेकर्स ने शो के लेटेस्ट एपिसोड की एक बेहद फनी क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस को खूब हंसा रही है.

मजेदार वाकया हुआ वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि बबीता जी टेबल के पास कुछ काम कर रही होती हैं. वहीं पास में पोछा लग रहा होता है, जिससे फर्श काफी फिसलन भरा हो जाता है. बबीता जी जैसे ही मुड़ती हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो अपना बैलेंस खो बैठती हैं.

जेठालाल की हीरो जैसी एंट्री

बबीता जी को गिरता देख पास ही खड़े जेठालाल बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ते हैं और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बांहों में थाम लेते हैं. दोनों के बीच एक पल के लिए बड़ा ही फिल्मी ड्रामेटिक सीन बन जाता है. खुद को संभालने के बाद बबीता जी थोड़ी घबरा जाती हैं और जेठालाल को शुक्रिया कहती हैं कि अगर आज वो नहीं होते तो उन्हें काफी चोट लग सकती थी.

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बचाने के बाद जेठालाल बबीता जी का हाल-चाल पूछते हैं और उनसे आराम से बैठने की गुजारिश करते हैं. हालांकि, बबीता जी कहती हैं कि वो पहले बाहर जाकर दिया रख आती हैं या फिर पोछा लगा देती हैं. इस पर जेठालाल अपनी चिर-परिचित फनी अदा में तुरंत बोल उठते हैं कि 'बबीता जी, आप पोछा कैसे लगा सकती हैं!' इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि बबीता जी दिया बाहर रखेंगी और जेठालाल पोछा संभालेंगे. हालांकि ये सब तब हुआ, जब दयाबेन वहां मौजूद नहीं थी.

सोशल मीडिया पर फैंस के मजेदार रिएक्शन

जैसे ही बबीता जी दिया की थाली उठाकर बाहर जाती हैं, जेठालाल हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते. मेकर्स द्वारा पोस्ट किए गए इस क्लिप को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस जेठालाल की टाइमिंग, एक्सप्रेशन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.



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