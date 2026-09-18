scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 3.83 या 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग, कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें पूरा गणित

8th Pay Commission Fitment Factor: केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बदलाव को लेकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार. कर्मचारी और पेंशनर संगठन आयोग के सामने 3.83 और 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग उठा रहे हैं, जिनके आधार पर बेसिक पे में बड़े बदलाव संभव हैं.

Advertisement
X
कर्मचारी और पेंशनर संगठन 8वें वेतन आयोग से 3.83 और 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. (File Photo)
कर्मचारी और पेंशनर संगठन 8वें वेतन आयोग से 3.83 और 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. (File Photo)

केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इस बीच फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर 3.83 और 4.0 जैसे आंकड़े चर्चा में हैं. अगर इनमें से कोई फैक्टर मंजूर होता है, तो मौजूदा बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, अभी यह साफ कर देना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है. इसलिए फिलहाल सामने आ रहे सभी आंकड़े सिर्फ प्रस्ताव और अनुमान हैं.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) है, जिसके आधार पर पुराने बेसिक पे को नए सैलरी स्ट्रक्वर में बदला जाता है. 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, मौजूदा बेसिक पे से नया बेसिक पे उतना ही ज्यादा हो सकता है. हालांकि वास्तविक सैलरी में बदलाव सिर्फ इसी एक आंकड़े से तय नहीं होता.

सम्बंधित ख़बरें

69 Lakh Pensioners in Limbo Over 8th Pay Commission, REWA Seeks Clarity
8वें वेतन आयोग में उठी ये बड़ी मांग, लागू हुआ तो खत्म होगा लंबा इंतजार
64% होगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA? अगर हुआ ऐसा, तो सैलरी में बंपर उछाल
8th Pay Commission DA Merger Could Impact Basic Pay, Allowances and Future Salary Hikes
बेसिक पे + DA + 2.1 फिटमेंट फैक्टर, 106% बढ़ेगी सैलरी! समझें गणित
8th Pay Commission
₹18,000 से सीधे ₹69,000 होगी बेसिक पे! अगर मानी गई ये डिमांड
सीधे ₹51000 बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, अगर सरकार ने मानी ये डिमांड

3.83 और 4.0 की मांग क्यों?

कर्मचारी और पेंशनर संगठन 8वें वेतन आयोग के सामने अलग-अलग मांगें रख रहे हैं. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (AIFPA) ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. वहीं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े भारत सरकार कर्मचारी महासंघ (BPMS) ने अपने मेमोरेंडम में 4.0 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है. फिलहाल 8वें वेतन आयोग का पैनल देश के अलग-अलग बड़े शहरों में कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर उनकी राय ले रहा है.

Advertisement

₹56,100 बेसिक पे पर कितना असर?

मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹56,100 है. अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो अनुमानित नया बेसिक पे:

₹56,100 × 3.83 = ₹2,14,863

वहीं, 4.0 के फिटमेंट फैक्टर पर:

₹56,100 × 4 = ₹2,24,400

यानी इन दोनों अनुमानों के बीच करीब ₹9,537 प्रति महीने के बेसिक पे का अंतर होगा.

₹35,400 बेसिक पे वालों के लिए क्या गणित?

अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹35,400 है, तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अनुमानित नया बेसिक पे:

₹35,400 × 3.83 = ₹1,35,582

और 4.0 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से:

₹35,400 × 4 = ₹1,41,600

यानी इस उदाहरण में दोनों फैक्टर के बीच ₹6,018 का अंतर होगा.

Pay Matrix on different Fitment Factor

इन आंकड़ों को फाइनल सैलरी न समझें

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर से निकला आंकड़ा सिर्फ अनुमानित नया बेसिक पे है. कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी इससे सीधे तय नहीं होगी. वास्तविक सैलरी में महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं. 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा.

नए सैलरी स्ट्रक्चर पर फैसला कब तक?

केंद्र सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई या जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. इसके बाद केंद्र सरकार वेतन आयोग के सिफारिशों पर विचार करके फैसला लेगी. इसलिए अभी 3.83 या 4.0 को अंतिम फिटमेंट फैक्टर मानना सही नहीं होगा.

Advertisement

कर्मचारियों को अभी क्या समझना चाहिए?

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो फिलहाल ₹2.14 लाख, ₹2.24 लाख या दूसरे ऐसे आंकड़ों को संभावित बेसिक पे के तौर पर ही देखें. अंतिम बेसिक पे इस बात पर निर्भर करेगा कि 8वां वेतन आयोग क्या सिफारिश करता है और केंद्र सरकार उसे किस रूप में मंजूर करती है. यानी अभी असली तस्वीर बाकी है. फिटमेंट फैक्टर का अंतिम आंकड़ा सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और कुल मासिक वेतन में कितना बदलाव होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैमिली फंक्शन के लिए मेलबर्न गई थी सास-बहू, सड़क हादसे में हुई मौत |
    पठान-जवान हिंदी, तो हमारी फिल्में पैन इंडिया क्यों? 'द पैराडाइज' की रिलीज से पहले भड़के नानी |
    पक्षी से टकराकर क्रैश हुआ अमेरिकी F-16 फाइटर जेट... पायलट ने पैराशूट से बचाई जान |
    नाइजर में हिरासत में 33 संदिग्धों की मौत, अवैध खनन के आरोप में हुए थे गिरफ्तार |
    Aaj ka Rashifal 18 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों को हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें अन्य राशियों का हाल |
    सचिन का डेजर्ट स्टॉर्म, बेवन-जयसूर्या का धमाल... कभी ODI क्रिकेट की जान थीं ट्राई सीरीज, क्यों खत्म हुआ वो सुनहरा दौर |
    Radhashtami 2026 Date: 18 या 19 सितंबर, कब है राधा अष्टमी? यहां दूर करें तिथि का कंफ्यूजन |
    जंग के बीच अमेरिका जा रहे हैं पेजेश्कियान और अराघची, मिलेगा US वीजा |
    यमन पर सऊदी के हवाई हमले, खाड़ी देशों की तेल सप्लाई को लेकर बढ़ी चिंता |
    गैंगरेप, हत्या और खेत में मिली लाश... 50 CCTV खंगालकर 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा
    Advertisement