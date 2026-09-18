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ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर को बनाया निशाना, IRGC ने कहा- अवैध तरीके से पार कर रहा था

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने टोगो के झंडे वाले एक तेल टैंकर को निशाना बनाने और रोकने का दावा किया है. ईरान के मुताबिक, टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जिस घटना की जानकारी दी है, वह इसी टैंकर से जुड़ी है या नहीं, यह साफ नहीं है.

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ईरान का दावा है कि अवैध तरीके से जहाज होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था. (Representational image)
ईरान का दावा है कि अवैध तरीके से जहाज होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था. (Representational image)

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट में टोगो के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला करने का दावा किया है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, टैंकर का नाम 'ट्रेंड' है. ईरान का कहना है कि टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट से "गैरकानूनी तरीके से गुजरने" की कोशिश की, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया और रोक लिया गया.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बयान के मुताबिक, टैंकर में आग लगने के बाद उसे निशाना बनाया गया और हिरासत में ले लिया गया. ईरान का आरोप है कि टैंकर उसके बताए रास्ते से अलग होकर होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था.

यह भी पढ़ें: US इजरायल को देगा 2.8 अरब डॉलर के खतरनाक बम, ईरान- हिज्बुल्लाह निशाने पर

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ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती बढ़ाई

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती बढ़ा दी है. ईरान कमर्शियल जहाजों से पहले मंजूरी लेने और उसके बताए रास्ते से गुजरने की मांग कर रहा है.

इससे पहले ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने गुरुवार को होर्मुज स्ट्रेट में एक "सिक्योरिटी इंसिडेंट" की जानकारी दी थी. यूकेएमटीओ के मुताबिक, यह घटना ओमान के खासाब से करीब 29.6 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में हुई.

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यह भी पढ़ें: हूती-ईरान पर होगा कड़ा प्रहार या खत्म होगी जंग? अगले हफ्ते अरब नेताओं से मिलेंगे ट्रंप

यूकेएमटीओ ने जहाज का नाम या घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी. इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि यूकेएमटीओ ने जिस घटना की जानकारी दी थी, वह वही है जिसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 'ट्रेंड' टैंकर से जोड़कर बताया है.

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