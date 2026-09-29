Mithun Tarot Rashifal 29 September 2026: करीबी लोग मददगार रहेंगे, सबसे तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे

मिथुन

किंग आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए पूर्व प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने में सहयोगी है. सकारात्मक पक्ष पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. खुशियों को बांटने के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. सभी से सामंजस्य बिठाएंगे. वातावरण के अनुकूलन रहेेगा. अपनों का साथ समर्थन बना रहेगा. सक्रियता से से सभी प्रभावित होंगे. दोस्तों संग समय बिताएंगे.

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पेशेवर उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करे सकते हैं. करीबी लोग मददगार रहेंगे. सबसे तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. जरूरी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. अपनी सकारात्मक कार्यशैली से सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. स्तरहीन लोगों से दूरी बनाए रखेंगे. साहस से काम लेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी. सहजता से कार्य करेंगे. दिनचर्या संतुलित रहेगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी प्रयास तेज होंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. पहल कर सकते हैं.

रिश्ते: संबंधों में विश्वास बढ़ाए रखें. अपनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों को निभाएंगे.

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