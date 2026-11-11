पिता बने कोच, YouTube-ChatGPT बने गुरु... 17 साल का यह गेंदबाज कैसे मचा रहा है धमाल?

भारतीय क्रिकेट में युवा तेज गेंदबाजों की नई पौध तैयार हो रही है. इसी कड़ी में अंडर-19 एशिया कप में एक ऐसा नाम उभरा है, जिसने अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है. नाम है ईशान सूद. पंजाब के मोरिंडा के रहने वाले 17 साल के इस लंबे कद के तेज गेंदबाज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जितनी उनकी गेंदबाजी. 6 फीट 4 इंच लंबे ईशान के पास रफ्तार है, उछाल है, दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता है और सबसे खास है लाइन-लेंथ पर गजब का नियंत्रण.

और पढ़ें

ईशान की सफलता के पीछे किसी बड़े क्रिकेटिंग संस्थान या नामी कोचिंग सेंटर का हाथ नहीं है. उनके क्रिकेट के शुरुआती गुरु उनके पिता धीरज सूद हैं. पिता ने बेटे को गेंदबाजी के गुर सिखाने के लिए अपना कारोबार तक छोड़ दिया. दिलचस्प बात यह है कि इस पिता-पुत्र की क्रिकेट पाठशाला में मैदान के साथ-साथ YouTube, Google, सोशल मीडिया और अब ChatGPT की भी अहम भूमिका है. दोनों वीडियो देखते हैं, गेंदबाजों की तकनीक समझते हैं, नई गेंदों और वेरिएशन पर रिसर्च करते हैं और फिर मैदान पर उनका अभ्यास करते हैं.

अंडर-19 एशिया कप में विकेटों की बरसात

ईशान की मेहनत का असर अंडर-19 एशिया कप में साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं. नेपाल के खिलाफ उन्होंने 10 ओवरों में चार मेडन डालते हुए सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट झटके. पाकिस्तान के खिलाफ 9 ओवरों में 36 रन देकर एक विकेट लिया. वहीं यूएई के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा. इस मुकाबले में ईशान ने 7 ओवरों में 37 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

Advertisement

Ishan Sood is ripping through Nepal U19's top order with a three-wicket burst! 💥 Watch #INDvNEP in the #DPWorldMensU19AsiaCup2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/TcYlEo7yXp — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 6, 2026

उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ लंबा कद और उससे मिलने वाला उछाल नहीं है. वह लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डालते हैं और बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर करते हैं. गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने के अलावा वह पिच पर टप्पा खाने के बाद उसे सीधा भी कर सकते हैं. यही गेंद बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान करती है. उनके पास अच्छी यॉर्कर भी है.

सोशल मीडिया पर ईशान की तुलना पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा से होने लगी है. इसकी वजह दोनों का लंबा कद, दुबला-पतला शरीर और पिच पर पड़ने के बाद गेंद का दिशा बदलना है. हालांकि, अभी ईशान का करियर शुरुआती दौर में है और उन्हें लंबा सफर तय करना है. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेंदबाजी को तैयार किया है, वह कहानी जरूर जानने लायक है.

छह से नौ महीने तक सिर्फ एक गेंद पर काम

ईशान की गेंदबाजी की बुनियाद तैयार करने के लिए उनके पिता ने एक ऐसा तरीका अपनाया, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है. पिता-पुत्र ने करीब छह से नौ महीने तक सिर्फ एक ही गेंद का अभ्यास किया. वह गेंद थी अच्छी लेंथ पर ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाकर फेंकी जाने वाली गेंद. इस दौरान उनके पास अभ्यास के लिए सिर्फ एक क्रिकेट बॉल होती थी.

Advertisement

धीरज बताते हैं कि उनका मकसद ईशान को एक खास लेंथ पर इतना मजबूत बनाना था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी लाइन और लेंथ से न भटकें.

धीरज ने IndiaToday.in से बातचीत में बताया, 'हमने लंबे समय तक सिर्फ एक चीज पर काम किया. अच्छी लेंथ पर गेंद डालना और ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाना. छह से नौ महीने तक हमने इसी गेंद पर ध्यान दिया और इसके लिए सिर्फ एक गेंद का इस्तेमाल किया.'

जब ईशान इस लेंथ पर अच्छी पकड़ बना चुके, तब गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने का अभ्यास शुरू हुआ. धीरज के मुताबिक, ईशान में स्वाभाविक रूप से स्विंग और सीम मूवमेंट करने की क्षमता थी. इसलिए उन्होंने एक ही जगह से गेंद को अंदर और बाहर की तरफ ले जाने पर काम किया.

उन्होंने बताया, 'उसके बाद हमने गेंद को उसी जगह से अंदर और बाहर निकालने पर काम किया. इसमें भी आठ से नौ महीने लगे. इस पूरे समय हमने किसी दूसरी चीज का अभ्यास नहीं किया.'

इसके बाद बारी आई यॉर्कर की. इस गेंद को सीखने में ईशान ने ज्यादा समय नहीं लगाया. धीरज बताते हैं कि उन्होंने करीब 10 से 15 दिनों तक यॉर्कर का अभ्यास किया और 16 दिनों के भीतर ईशान इस गेंद को अच्छी तरह डालने लगे.

Advertisement

पिता के मुताबिक, ईशान बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं. यही वजह है कि जिस गेंद को तैयार करने में महीनों लगाए, उसके बाद यॉर्कर जैसी मुश्किल गेंद पर उन्होंने कम समय में महारत हासिल कर ली.

एक्शन में ईशान सूद. (Instagram@ishansood.20)

पिता ने बेटे के लिए बेच दिया अपना शोरूम

ईशान की क्रिकेट यात्रा में उनके पिता धीरज सूद की भूमिका सबसे अहम रही है. धीरज खुद क्लब स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं. वह तेज गेंदबाजी करते थे और बचपन से एलन डोनाल्ड तथा ग्लेन मैक्ग्रा जैसे दिग्गज गेंदबाजों को अपना आदर्श मानते थे. हालांकि, उनका क्रिकेट करियर राज्य स्तर तक नहीं पहुंच सका. धीरज मानते हैं कि उनके दौर में खिलाड़ियों को खेल के लिए उतना सहयोग और सुविधाएं नहीं मिलती थीं.

वह चाहते थे कि उनके बेटों को क्रिकेट में वे अवसर मिलें, जो उन्हें नहीं मिल सके. उनके बड़े बेटे ने भी क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, लेकिन चोट के कारण उसका क्रिकेट करियर आगे नहीं बढ़ पाया. बड़े बेटे को प्रशिक्षण के लिए दूसरी जगह भेजा गया था, लेकिन चोट ने परिवार की योजनाएं बदल दीं.

इसके बाद धीरज ने छोटे बेटे इशान की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया. उन्होंने तय किया कि बेटे के साथ रहकर उसकी गेंदबाजी और ट्रेनिंग की निगरानी करेंगे. इसके लिए उन्होंने करीब 13 साल की उम्र में अपना गारमेंट शोरूम तक बेच दिया, ताकि बेटे के क्रिकेट को पूरा समय और संसाधन दे सकें.

Advertisement

धीरज ने हंसते हुए कहा, 'मुझे पहले से नहीं पता था कि वह अच्छा तेज गेंदबाज बनेगा. मुझे बस इतना पता था कि मैं उसे तेज गेंदबाज बनाऊंगा!'

बेटे की ट्रेनिंग के दौरान धीरज ने खुद को भी लगातार सीखने की प्रक्रिया में रखा. पिता-पुत्र सोशल मीडिया, YouTube, Google और ChatGPT की मदद से गेंदबाजी की तकनीक, फिटनेस, जिम ट्रेनिंग और पोषण से जुड़ी जानकारियां जुटाते हैं.

धीरज ने बताया, 'हम सोशल मीडिया, YouTube, Google और ChatGPT पर काफी निर्भर रहते हैं. हम चीजों पर रिसर्च करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं. वीडियो साझा करते हैं, देखते हैं कि कोई गेंदबाज खास गेंद कैसे डाल रहा है और फिर तय करते हैं कि हमें क्या सीखना और अभ्यास करना है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम पोषण से लेकर जिम ट्रेनिंग और गेंदबाजी की तकनीक तक लगभग हर चीज पर रिसर्च करते हैं. हमें जो भी सीखना होता है, उसे सोशल मीडिया पर तलाशते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं. हम उसके विकास से जुड़े हर पहलू को समझना चाहते हैं.'

इस तरह ईशान की ट्रेनिंग में सिर्फ मैदान पर गेंदबाजी ही शामिल नहीं है. पिता-पुत्र यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई गेंद किस परिस्थिति में प्रभावी होती है, उसे किस लाइन पर डालना चाहिए और क्या वह इशान की गेंदबाजी के अनुकूल है. बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल भी उन्होंने इसी तरह वीडियो और रिसर्च के जरिए सीखी.

Advertisement

अंडर-16 से अंडर-19 तक शानदार रिकॉर्ड

ईशान के प्रदर्शन को देखें तो उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. 2024-25 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अंडर-16 स्तर पर खेलते हुए उन्होंने सात मैचों में 28 विकेट हासिल किए थे. इस दौरान उनका गेंदबाजी एवरेज 17.64 रहा और इकॉनमी रेट सिर्फ 2.36 रन प्रति ओवर था. उन्होंने कुल 1003 गेंदें फेंकीं, जिनमें 68 मेडन ओवर शामिल थे.

इसके बाद ईशान ने अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी में भी अपनी छाप छोड़ी. पिछले साल उन्होंने आठ मैचों में 20 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल किया. पंजाब की टीम फाइनल तक पहुंची थी.

इस साल पंजाब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खिताब अपने नाम किया. अक्टूबर में इंदौर में खेले गए फाइनल में पंजाब ने मुंबई को हराया. इस मुकाबले में ईशान ने चार विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम में जगह के रूप में मिला. उन्हें चैलेंजर ट्रॉफी और त्रिकोणीय सीरीज में खेलने का अवसर मिला. हालांकि, वह पिछली एशिया कप और विश्व कप टीम के चक्र का हिस्सा नहीं बन सके थे. यह उनके लिए निराशाजनक रहा.

Advertisement

उन्होंने जून-जुलाई में श्रीलंका दौरे के जरिए भारतीय अंडर-19 टीम में वापसी की, जहां दो मुकाबले खेले. इसके बाद बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अंडर-19 हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी हिस्सा लिया.

ईशान को भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और अंडर-19 टीम के गेंदबाजी कोच वीआरवी सिंह के साथ काम करने का मौका भी मिला है. वह इस अनुभव को काफी उपयोगी मानते हैं.

ईशान ने टूर्नामेंट के दौरान कहा, 'हमारे गेंदबाजी कोच वीआरवी सिंह मेरा काफी समर्थन करते हैं. उनके साथ हमारे दो अभ्यास सत्र हुए, जिनसे मुझे काफी मदद मिली.'

पंजाब को वीनू मांकड़ ट्रॉफी में चैम्पियन बनाने के बाद ईशान का आत्मविश्वास भी बढ़ा है. उनका मानना है कि किसी बड़े अंडर-19 टूर्नामेंट को जीतने से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का भरोसा मिलता है.

उन्होंने कहा, 'हां, अंडर-19 टूर्नामेंट जीतने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है.'

ईशान के क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में उनके बड़े भाई का भी बड़ा योगदान है. 21 साल के उनके बड़े भाई ने अब परिवार की ट्रैवल एजेंसी की जिम्मेदारी संभाल ली है. वह घर के कामकाज भी देखते हैं और अक्सर ईशान के साथ जिम, फिजियोथेरेपी और गेंदबाजी अभ्यास के लिए जाते हैं.

इस तरह परिवार के सभी सदस्य ईशान के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं. पिता ने अपना कारोबार छोड़ा, बड़े भाई ने पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालीं और इशान ने मैदान पर अपनी मेहनत से इस भरोसे को सही साबित करने की कोशिश की.

चोट के बावजूद ऑक्शन में मिला मौका, अब कोच भी मुरीद

ईशान की प्रतिभा को सिर्फ उनके परिवार ने ही नहीं पहचाना. पंजाब के कोच संदीप सावल भी काफी समय से उनकी गेंदबाजी पर नजर रखे हुए हैं. वह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले सीजन में अमृतसर सूमर्स के कोच थे. उन्होंने राज्य स्तर के टूर्नामेंट में ईशान को गेंदबाजी करते देखा था और उनकी लंबाई के साथ-साथ खेल की समझ से प्रभावित हुए थे.

जब लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई, तब ईशान चोटिल थे. इसके बावजूद सावाल ने उन पर भरोसा जताया. इस मौके के जरिए ईशान को अमृतसर सूमर्स के साथ समय बिताने का अवसर मिला, जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा और नमन धीर जैसे खिलाड़ियों के साथ भी वक्त गुजारा.

सावल का मानना है कि ईशान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी लंबाई या गेंदबाजी नहीं, बल्कि खेल को समझने की क्षमता भी है. वह परिस्थितियों के मुताबिक अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर सकते हैं.

सावल ने IndiaToday.in से कहा, 'वह लाइन और लेंथ को समझते हैं और जानते हैं कि अलग-अलग परिस्थितियों में किस तरह की गेंद डालनी है. वह पिच को अच्छी तरह पढ़ते हैं. धीमी पिचों पर भी उन्हें पता होता है कि कटर का इस्तेमाल कब करना है. वह फील्ड प्लेसमेंट समझते हैं और खेल की अच्छी समझ रखते हैं.'

हालांकि, सावल का मानना है कि इशान को अभी अपनी फिटनेस और शारीरिक मजबूती पर काफी काम करना होगा.

उन्होंने कहा, 'उन्हें लगातार खेलते रहना होगा, मांसपेशियां मजबूत करनी होंगी और फिटनेस में सुधार करना होगा. उनकी गेंदबाजी एक्शन पर भी काम करने और रफ्तार बढ़ाने की गुंजाइश

है.'

ईशान अपने पिता के साथ.

पिता का सपना सिर्फ सफेद गेंद तक सीमित नहीं

ईशान भले ही अंडर-19 एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हों, लेकिन उनके पिता की नजरें इससे कहीं आगे हैं. धीरज चाहते हैं कि बेटा क्रिकेट के हर प्रारूप में अपनी पहचान बनाए. खास बात यह है कि ईशान को खुद टेस्ट क्रिकेट काफी पसंद है.

धीरज कहते हैं, 'क्रिकेट का असली आनंद टेस्ट मैच देखने में है. क्रिकेट के सच्चे प्रशंसक टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं और इशान को भी टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद है.'

मोरिंडा के मैदान पर पिता के साथ एक गेंद से अभ्यास शुरू करने वाला यह लड़का अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंडर-19 टीम के लिए बल्लेबाजों की परीक्षा ले रहा है. छह से नौ महीने तक एक ही गेंद पर मेहनत, पिता का जुनून, इंटरनेट से सीखने की ललक और मैदान पर लगातार अभ्यास... ईशान सूद की कहानी बताती है कि प्रतिभा को निखारने के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा जरूरी सही दिशा में की गई मेहनत भी हो सकती है.





---- समाप्त ----