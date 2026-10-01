scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायली PM नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार को बताया 'सच्चा हीरो', की बहादुरी की तारीफ

फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तारीफ की है. नेतन्याहू ने उन्हें “सच्चा हीरो” बताते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों व क्रू को कथित हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली.

Advertisement
X
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तारीफ की (Photo: ITG)
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तारीफ की (Photo: ITG)

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में हुए हमले के बाद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ हो रही है. इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सच्चा हीरो बताया है. चाकू लगने के बाद भी कैप्टन ने हमलावर का सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे यात्री और क्रू अंदर जा सके. विमान में 170 से ज्यादा लोग थे और उसे सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित उतारा गया. फ्लाईदुबई ने जांच पूरी होने तक इजरायल की उड़ानें रोक दी हैं.

यह घटना बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में हुई. कॉकपिट के अंदर कैप्टन और को-पायलट के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई. इजरायली अधिकारियों के मुताबिक को-पायलट ने कैप्टन को चाकू मारा, जिसके बाद विमान अचानक ऊंचाई खोने लगा.

एक इजरायली अधिकारी ने को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक के तौर पर की है. उसने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान 30 सेकंड से भी कम समय में करीब 14,000 फीट नीचे आ गया.

यात्रियों ने कैसे बचाई जान?

सम्बंधित ख़बरें

flydubai flight
दुबई से तेल-अवीव जा रहे प्लेन ने जो इमरजेंसी कोड दिया, वो क्या है?
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Benjamin Netanyahu,
नेतन्याहू का सीक्रेट अबू धाबी दौरा! नए खुलासे के बीच UAE राष्ट्रपति से मुलाकात
UNGA boycott of Netanyahu speech and Israel's response to isolation.
संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार, खाली हुआ पूरा हॉल
UN में Netanyahu का 'कायर' अटैक! ईरान पर ताबड़तोड़ वार
Benjamin Netanyahu targets enemies at UNGA, showcases Starlink and mocks Hezbollah.
UNGA में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने विरोधियों को दिया करारा जवाब, देखें

विमान के नीचे गिरते समय यात्रियों ने कॉकपिट से चिल्लाने की आवाजें सुनीं और वे उस ओर दौड़ पड़े. नेतन्याहू के मुताबिक विमान टेलस्पिन में चला गया था और तेजी से नीचे जा रहा था. तभी यात्री और एक क्रू मेंबर कॉकपिट में घुसे और देखा कि को-पायलट विमान के सिस्टम खराब करने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement

इजरायल लौटने पर यात्री यानिव ने नेतन्याहू को पूरी बात बताई. उनके मुताबिक घायल भारतीय कैप्टन गिरने से पहले कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. इससे यात्री अंदर जा सके और हमलावर को काबू कर सके. यानिव ने कहा कि आरोपी विमान को बेकार करने के लिए कंट्रोल तोड़ने की कोशिश कर रहा था. नेतन्याहू ने कहा कि इन लोगों ने बड़े हादसे को रोका. इसके बाद विमान में सफर कर रहे दूसरे पायलटों ने कंट्रोल संभाला, विमान स्थिर हुआ और तबूक में सुरक्षित उतरा.

नेतन्याहू और दूसरों की तारीफ

नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि वे कैप्टन की असाधारण बहादुरी को सलाम करते हैं. उनके मुताबिक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कैप्टन लड़ते रहे, जिससे 174 लोगों की जान बची. इनमें इजरायली नागरिक और दूसरे देशों के लोग भी थे. उन्होंने कैप्टन के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना भी की.

भारत में इजरायल के राजदूत ने कैप्टन को अनुभवी और काबिल हीरो कहा. उन्होंने लिखा कि कैप्टन के साहस और दूसरे इजरायली और अमीराती यात्रियों और क्रू के साहस ने 180 लोगों की जान बचाई. भारत सरकार ने भी कैप्टन को सलाम किया और कहा कि चोट के बावजूद उन्होंने हमलावर को काबू करने में मदद की और 174 जानें बचाईं. इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी उन्हें हीरो बताया. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय, इजरायली और अमीराती, अलग देश लेकिन साहस एक.

Advertisement

इजरायल एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने फ्लाईदुबई के कप्तान स्मित मच्छार और राहत उड़ान के पूरे क्रू का आभार जताया है. एसोसिएशन ने उन्हें विमान में सवार यात्रियों की मदद के लिए बहादुरी दिखाने वाला बताया है.

इजरायली राजनेता और पूर्व पुलिस अधिकारी अलमोग कोहेन ने X पर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इजरायल के लिए आज के हीरो भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार हैं. कोहेन के मुताबिक, कैप्टन मच्छार ने अपनी सूझबूझ से कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की, जिससे विमान में मौजूद इजरायली यात्रियों को उस व्यक्ति तक पहुंचने का मौका मिला, जिसने करीब 200 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी.

कोहेन ने कैप्टन मच्छार का आभार जताते हुए कहा कि इजरायल उनका बहुत आभारी है. उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार नेसेट यानी इजरायल की संसद की बैठक होने पर वह बेन गुरियन एयरपोर्ट के किसी लाउंज का नाम कैप्टन मच्छर के सम्मान में रखने के लिए विधेयक पेश करेंगे.

उन्होंने कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की. साथ ही उनके परिवार और माता-पिता को भी शुभकामनाएं दीं. कोहेन ने कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें यह सिखाया कि मानव जीवन बचाना सबसे बड़ा मूल्य है.
 

Advertisement

यह भी पढ़ें: उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था... 27 साल पहले भी हुआ था इजरायल प्लेन जैसा हादसा! तब क्या हुआ था?

कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार?

कैप्टन स्मित मच्छार गुजराती मूल के भारतीय हैं और उन्हें कमर्शियल एविएशन में दस साल से ज्यादा का अनुभव है. वे जून 2022 में फ्लाईदुबई से डायरेक्ट एंट्री कैप्टन के तौर पर जुड़े. इससे पहले वे जून 2011 से 2022 तक करीब 11 साल स्पाइसजेट में रहे. वे बोइंग 737 के एक्सपर्ट हैं और सेफ्टी और नियमों पर खास ध्यान देते हैं. उन्होंने दूसरे पायलटों को गाइड भी किया है. उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है.

भारतीय दूतावास की नजर

रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास कैप्टन की सेहत पर नजर रखे हुए हैं. वे तबूक के अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. दूतावास के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन विस्तृत जानकारी का इंतजार है. दूतावास उनके परिवार के संपर्क में है और सऊदी अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहा है. यह भारतीय अधिकारियों की ओर से पहली आधिकारिक जानकारी थी.

फ्लाईदुबई का फैसला

फ्लाईदुबई ने बयान में कहा कि इजरायल आने और जाने वाली उसकी उड़ानें जांच जारी रहने तक रोकी जाएंगी. कंपनी सरकारी अधिकारियों, नियामकों और एयरपोर्ट से जुड़े पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है. जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, वह इस रोक की समीक्षा करेगी.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायली PM नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार को बताया 'सच्चा हीरो', की बहादुरी की तारीफ |
    Meen Tarot Rashifal 1 October 2026: सक्रियता के सभी प्रशंसक रहेंगे, नजदीकी मददगार बने रहेंगे |
    डेनमार्क मैच से ठीक पहले पुर्तगाल कैंप में बड़ा ड्रामा: कोच जॉर्ज जीसस से विवाद के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ा ट्रेंनिंग कैंप |
    Kumbh Tarot Rashifal 1 October 2026: दबाव की रणनीति से बचें, आम सहमति को बढ़ावा दें |
    Makar Tarot Rashifal 1 October 2026: अतिथि का आगमन बढ़ेगा, परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा |
    Dhanu Tarot Rashifal 1 October 2026: उधार के लेन-देन से बचे, निजी खर्च को अनदेखा न करें |
    Vrishchik Tarot Rashifal 1 October 2026: मौसमी सावधानी बढ़ाएं, अधिक वजन उठाने से बचें |
    Tula Tarot Rashifal 1 October 2026: दोस्तों से भेंट होगी, सहकार बनाए रखेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 1 October 2026: अपने विश्वसनीय रहेंगे, वित्तीय मामले अपेक्षित रहेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 1 October 2026: मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे
    Advertisement