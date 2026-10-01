Singh Tarot Rashifal 1 October 2026: मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे

सिंह

ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से कार्य करने और बेहतर प्रयासों को बनाए रखने में सहयोगी है. लक्ष्य पाने में आसानी होगी. प्रभावशाली प्रयासों से राह को सहज बनाए रखेंगे. औद्योगिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करीबियों से भेंट होगी. कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. वांछित सफलता बनी रहेगी. व्यापार में तेजगति रखंेगे.

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सुखद चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंध बेहतर बना रहेगा. रुटीन से हटकर कार्य करने की सोच रहेगी. अपना उद्यम की शुरूआत कर सकते हैं. आसपास भव्यता व संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. बड़े लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: जांच परिणाम पक्ष में बनेंगे. ऊर्जा उत्साह उच्च स्तर का बना रहेगा. व्यक्तित्व असरदार रहेगा.

आर्थिक स्थिति: महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. आय के नए तौरतरीके खोजने में सफल होंगे.

रिश्ते: सभी से स्नेह और विश्वास बनाए रखेंगे. अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे. घर में मेहमान आएंगे.

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