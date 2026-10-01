Tula Tarot Rashifal 1 October 2026: दोस्तों से भेंट होगी, सहकार बनाए रखेंगे

तुला

टेन ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए शांत मन और समर्पण की भावना से कार्य करने का संकेतक है. कलाकौशल के बेहतर संयोजन से आगे बढ़ते रहने के प्रयास बनाए रखें. चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेंगे. प्रयासों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों में करीबी मददगार रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. सहकार बनाए रखेंगे. धैर्य से काम लें.

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निजी मामलों में मजबूती आएगी. व्यक्तिगत प्रयासों से मामलों को आगे बढ़ाएंगे. जरूरी कदम उठाने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे. परिवार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव बना रह सकता है. सूचनाओं की लाभ उठाएं. संबंधों को भुनाने पर ध्यान दें. परिवार के साथ समय बिताने पर जोर होगा. यात्रा पर जा सकते हें.

स्वास्थ्य: आलस्य में नहीं आएं. भारी भोजन लेने से बचें. शारीरिक सक्रियता पर जोर बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: निर्णय में स्पष्टता बनाए रखें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न मामलों पर फोकस रहेगा.

रिश्ते: घर परिवार में समय दें. अन्य पर प्रभाव बनाए रखेंगे. वादा पूरा करें. वाद विवाद को टालें.

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