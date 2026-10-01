Makar Tarot Rashifal 1 October 2026: अतिथि का आगमन बढ़ेगा, परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा

मकर

ऐस आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आपके लिए आर्थिक प्रयासों में सहजता बनाए रखने और सीखने में रुचि बढ़ाने में सहयोगी है. वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता आएगी. प्रभावी लोंगों से भेंट संभव होगी. लेनदेन के प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. उपयोगी वस्तुओं की खरीदी करेंगे. संबंधों में विश्वास दिखाएंगे. घर में सकारात्मक सुधार बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों को बल मिलेगा.

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वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुकूल स्थिति रहेगी. आसपास का वातावरण सुखद रखने की कोशिश होगी. अतिथि का आगमन बढ़ेगा. परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनाएंगे. उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. प्रभावपूर्ण चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक बना रहेगा. सेहत में सुधार आएगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: बचत पर जोर होगा. विभिन्न कार्यों में पहल की कोशिश बनी रहेगी.

रिश्ते: निजी संबंध मधुर बनाए रखेंगे. परिवार का साथ बना रहेगा. आपसी मदद बढ़ाएंगे.

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