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Dhanu Tarot Rashifal 1 October 2026: उधार के लेन-देन से बचे, निजी खर्च को अनदेखा न करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 1 October 2026: व्यर्थ बातों को बढ़ावा न दें. बयानबाजी व अफवाह पर प्रतिक्रिया से बचें. कामकाज साधारण रहेगा. खानपान पर अंकुश रखेंगे. मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. अनावश्यक दखल से बचें.

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sagittarius horoscope
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धनु
द हियरोफैंट
आज का दिन आप के लिए सामाजिक और नैतिक आदर्शाें को बनाए रखने पर जोर देने वाला है. बड़ों की सलाह पर ध्यान देंगे. कला कौशल से उचित बदलावों को बढ़ावा देंगे. व्यावसायिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. अधूरे मन से किए गए कार्य उलझन बढ़ा सकते हैं. ठगों से दूर रहें. विरोधी की सक्रियता सामना करना पड़ सकता है. व्यवस्था बनाए रखें.

कामकाजी मामलों में सतर्कता से आगे बढ़ें. करीबियों का समर्थन बनाए रखें. वर्तमान पर फोकस बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता पर बल बना रहेगा. व्यर्थ बातों को बढ़ावा न दें. बयानबाजी व अफवाह पर प्रतिक्रिया से बचें. कामकाज साधारण रहेगा. खानपान पर अंकुश रखेंगे. मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. अनावश्यक दखल से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सजगता बढ़ाएं. दैनिक अनुशासन बढ़ाएं. रुटीन पर ध्यान दें.

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कार्य ऊर्जा बेहतर रहेंगी, व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में उचित फैसले लें. उधार से बचे. निजी खर्च को अनदेखा न करें.

रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों को सम्मान करें. घर वाले खुशी बनाए रखेंगे. कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

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