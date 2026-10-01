Vrishchik Tarot Rashifal 1 October 2026: मौसमी सावधानी बढ़ाएं, अधिक वजन उठाने से बचें

वृश्चिक

फोर आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अधिकारों की रक्षा के प्रयास बनाए रखने और भौतिकवादी नजरिए से आगे बढ़ने का संकेतक है. अन्य की बातों में आने में नहीं आएं. कारोबारी निर्णय प्रभावित नहीं होने दें. व्यवसाय में अधिक झुकाव बना रहेगा. ठगों से बचने पर फोकस बनाए रखें. मेहनत पर भरोसा बना रहेगा. कमतर लोगों से दूरी बढ़ाएं.

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कार्यगति व्यवस्थित बनाए रखें. व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. अपना पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास होगा. पेशवरों से सहयोग का नजरिया बनाए रखें. लंबित कार्यों में सक्रियता आ सकती है. रुटीन मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं. जरूरी सामान जुटाएंगे. निजी योजनाएं बताने से बचें. वक्त के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानी बढ़ाएं. अधिक वजन उठाने से बचें. सेहत के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: निश्चित लाभ वाले कार्यों पर फोकस रखेंगे. आय पर फोकस बढ़ाएंगे. उधार न लें.

रिश्ते: निजी संबंधों में सरलता रखें. दोस्तों को समय दें. आलोचना करने की वालों से दूर रहें.

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