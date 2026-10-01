Kumbh Tarot Rashifal 1 October 2026: दबाव की रणनीति से बचें, आम सहमति को बढ़ावा दें

कुंभ

फोर ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए मानसिक चेतना को सकारात्मक बनाए रखने पर जोर देने की सलाह लाया है. प्रकृति के संकेतों को पहचानकर उचित प्रतिक्रिया बनाए रखें. परिवार में लोगों की बातों को अनदेखा न करें. उचित चर्चाओं का सम्मान करें. चालाक लोगों की बातों से प्रभावित न हों. लोभ लालच में आ़ने से बचें. विभिन्न मामलों में व्यवस्थित ढंग से कार्य करें.

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घर में सहज वातावरण रहेगा. अपनी बात मनवाने की जिद न करें. दबाव की रणनीति से बचें. आम सहमति को बढ़ावा दें. भावनात्मक स्तर पर सहज प्रदर्शन बनाए रहें. अनजान लोगों की खोखली बातों में नहीं आएं. अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखें. आसपास में अनुकूलन रहेगा. अपनों का ख्याल रखें.

स्वास्थ्य: मौसमी बदलावों के प्रति सजग रहें. योग प्राणायाम की नियमितता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. सहकार भावना से कार्य करेंगे. प्रबंध बढ़ाएंगे.

रिश्ते: सबसे बनाकर चलने का प्रयास रखें. सबका सम्मान करें. हड़बड़ी न दिखाएं.

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