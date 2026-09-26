जिनपिंग के सामने ट्रंप ने बाइडन का उड़ाया मजाक… पोर्ट्रेट की जगह दिखाई ये तस्वीर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक उड़ाया. दरअसल, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जिनपिंग को पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें दिखाईं. इसी दौरान उन्होंने बाइडेन की तस्वीर को लेकर ऐसा मजाक किया, जिस पर शी हंस पड़े.

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घटना गुरुवार की है. जिनपिंग अमेरिका दौरे पर व्हाइट पहुंचे थे. इस दौरान वे व्हाइट हाउस के कोलनेड से गुजर रहे थे. इसी दौरान ट्रंप ने जिनपिंग को 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' दिखाया. यहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं.

ट्रंप ने अपनी तस्वीरों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, 'ट्रंप और फिर ट्रंप.' इसके बाद वह बाइडेन के लिए बनाए गए स्थान की ओर बढ़े. वहां बाइडेन की तस्वीर नहीं लगी थी. ट्रंप ने उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, 'और ये ऑटोपेन है.' इसके बाद उन्होंने शी की ओर देखते हुए कहा, 'ये बाइडेन हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर चीनी प्रसिडेंट शी जिनपिंग हंस पड़े. ट्रंप ने इस दौरान शी के हाथ पर भी हाथ रखा.

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बाइडेन की तस्वीर की जगह ऑटोपेन

दरअसल, व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरों की इस कतार में बाइडेन अकेले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका पोर्ट्रेट नहीं लगाया गया है. उनकी जगह ऑटोपेन को दर्शाया गया है. ऑटोपेन एक ऐसी मशीन है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की कॉपी करने के लिए किया जाता है. ट्रंप लंबे समय से बाइडेन के आधिकारिक दस्तावेजों पर ऑटोपेन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.

ट्रंप का आरोप रहा है कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल में आधिकारिक दस्तावेजों पर ऑटोपेन से हस्ताक्षर करवाए. हालांकि, बाइडेन ने ऑटोपेन के इस्तेमाल को लेकर ट्रंप के दावों को खारिज किया है.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया. व्हाइट हाउस ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट के साथ हंसने वाला इमोजी भी लगाया गया. इसके बाद इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व सांसद जॉन डेलानी ने ट्रंप की आलोचना की. उन्होंने कहा कि चीन के नेता के सामने किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाना बेहद गलत है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटर-एट-लार्ज जेरार्ड बटलर ने भी इस घटना की आलोचना की. राजनीतिक टिप्पणीकार एलिसा फराह ग्रिफिन ने ट्रंप के व्यवहार को 'अनअमेरिकन' बताया.

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"This is the autopen... it's Biden." 🤣



President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. pic.twitter.com/qUQEM6XoLj — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

ट्रंप की आलोचना करने वालों के अलावा कुछ लोगों ने इस घटना को मजाकिया बताया. न्यूयॉर्क पोस्ट की स्तंभकार मिरांडा डिवाइन ने व्हाइट हाउस की सोशल मीडिया पोस्ट पर हंसने वाला इमोजी लगाया. राजनीतिक टिप्पणीकार निक सॉर्टर ने भी इस घटना को दिन की खास घटना बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप और शी का बाइडेन के ऑटोपेन वाले पोर्ट्रेट पर साथ हंसना दिन का सबसे खास पल है.

गौरतलब है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा शुक्रवार सुबह खत्म हुई. इस दौरान ट्रंप और शी की मुलाकात के कई कार्यक्रम हुए. दोनों राष्ट्रपति और उनकी पत्नियों ने व्हाइट हाउस में चाय भी पी. इसके बाद दोनों ने नेशनल आर्काइव्स का दौरा किया. यहां अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से जुड़ा दस्तावेज रखा गया है.

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शी के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप खुद ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे थे. उन्होंने वहां चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया.1962 के बाद किसी विदेशी नेता को इस तरह का सम्मान देने का यह पहला मौका था.



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