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How To Make Kurkure: बाजार के अनहेल्दी स्नैक्स को कहें बाय, घर पर बेसन और चावल के आटे से बनाएं सुपर क्रिस्पी कुरकुरे, बच्चे खुशी से झूमेंगे

How To Make Kurkure: अगर आपके बच्चों को भी कुरकुरे खाना पसंद है तो क्यों न आप उन्हें घर पर बना लें. घर में बनाएं कुरकुरे न केवल खाने में बाजार की तरह क्रिस्पी बनते हैं बल्कि इसमें किसी तरह की मिलावट का भी डर नहीं होता है.

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घर पर बनाएं कुरकुरे (Photo: ITG)
घर पर बनाएं कुरकुरे (Photo: ITG)

शाम होते ही बच्चों को कुछ न कुछ चटपटा और क्रंची खाने का मन करने लगता है, जिसके लिए वे अक्सर बाजार के पैकेटबंद स्नैक्स की जिद्द करते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले कुरकुरे में अनहेल्दी तेल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं.

ऐसे में आप घर पर ही बेसन और चावल के आटे से बेहद आसानी से बाजार जैसे चटपटे कुरकुरे बना सकती हैं. यह स्नैक स्वाद में एकदम लाजवाब और करकरा होता है, जिसे खाते ही बच्चे खुशी में नाच उठेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में समय बहुत कम लगता है और आप इसे बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर भी कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की आसान और परफेक्ट रेसिपी.

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1 कप चावल का आटा

1/4 कप बेसन

1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट (कुरकुरेपन के लिए)

1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

1 बड़ा चम्मच तेल (मोयन के लिए)

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार नमक और काला नमक

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तलने के लिए तेल

पानी (आवश्यकतानुसार)

बनाने की विधि:

एक पैन में 1 कप पानी, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डालकर उबालें. पानी उबलने पर उसमें चावल का आटा, बेसन और कॉर्नफ्लोर डालें. गैस धीमी करके अच्छी तरह मिलाएं और 2 मिनट ढककर भाप में पकने दें.

मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. फिर हाथों में हल्का तेल लगाकर इसे मसल-मसलकर एकदम चिकना और सॉफ्ट आटा गूंद लें.

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां लें और हाथों या उंगलियों की मदद से लंबे-लंबे, टेढ़े-मेढ़े कुरकुरे का आकार दें.

कढ़ाई में तेल मध्यम गर्म करें. तैयार किए गए कुरकुरे इसमें डालें और धीमी से मध्यम आंच पर सुनहरे और क्रिस्पी होने तक तलें.

एक छोटी कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर टॉस मसाला बनाएं.

तले हुए कुरकुरे को बाउल में निकालें और तुरंत तैयार मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाला चिपक जाए. तैयार हैं आपके क्रिस्पी और चटपटे कुरकुरे.

---- समाप्त ----
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