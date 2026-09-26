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नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पर पथराव, AC कोच का शीशा टूटा, यात्रियों में मचा हड़कंप

नागपुर से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस पर वर्धा के पास शुक्रवार रात पथराव की घटना हुई. इस दौरान ट्रेन के एसी कोच के शीशे टूट गए, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया.

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नागपुर से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस पर शुक्रवार रात पथराव हुआ है
नागपुर से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस पर शुक्रवार रात पथराव हुआ है

नागपुर से मुंबई की ओर जानेवाली दुरंतो एक्प्रेस पर पथराव की खबर सामने आई है. यह घटना शुक्रवार रात वर्धा के पास हुई. पत्थर किसने फेंके और क्यों, वारदात के कारणों की जांच जारी है. इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया और ट्रेन के एसी कोच के शीशे फूट गए. 

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात आठ बजे ट्रेन संख्या 12290 दुरंतो एक्प्रेस नागपुर से मुंबई जाने के लिए निकली थी. वर्धा के पास किसी ने ट्रेन पर पथराव कर दिया. सामने आया है कि इस पथराव से B 4 बोगी के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं. यात्री जब खाना खा रहे थे उस दौरान अचानक पथराव हुआ. पथराव के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. वर्धा स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया. रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई जिसके बाद ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई. पुलिस जांच कर रही है कि पथराव किसने किया.

मध्य रेल के अधिकारी की ओर से आज तक को दी गई जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार रात 9 बजे की है. वर्धा के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन के एसी बोगी पर पथराव किया गया. पथराव के बाद ट्रेन को वर्धा स्टेशन पर रोका गया, वहां आरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. घटना के बाद रेलवे के मैकेनिकल टीम द्वारा शीशे की मरम्मत के बाद ट्रेन मुंबई की ओर रवाना हुई.
 

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