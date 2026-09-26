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टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल मुकाबला तय, अफगानिस्तान से भिड़ेगी... मेजबान जापान का टूटा सपना

भारतीय टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की थी. अब टीम इंडिया एशियन गेम्स 2026 में भी अफगानिस्तान का सामना करेगी. अफगानिस्तान को नेपाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जापान-नेपाल मैच धुलने के साथ ही उसकी क्वार्टर फाइनल में एंट्री हो गई.

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भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से सामना. (Photo: PTI)
भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से सामना. (Photo: PTI)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. ये मुकाबला 28 सितंबर (सोमवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. नेपाल और जापान के बीच 26 सितंबर (शनिवार) को आयोजित ग्रुप मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा, जिसके चलते अफगानी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही. वहीं नेपाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका सामना 29 सितंबर को श्रीलंका से होगा.

नेपाल ग्रुप-ए में 3 अंकों के साथ पहले और अफगानिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा. जापानी टीम के खाते में सिर्फ 1 अंक आए और वो क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गई. बता दें कि भारत, पाकिस्तान,बांग्लादेश और श्रीलंका को क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मिली. वहीं नेपाल, जापान, अफगानिस्तान, ओमान, मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग को ग्रुप मुकाबले खेलने पड़े हैं.
यह भी पढ़ें: 9 खिलाड़ी, एक ही सरनेम... एशियन गेम्स में ओमान की क्रिकेट टीम ने खींचा सबका ध्यान

कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में जापान और नेपाल का मुकाबला बारिश के कारण मैच को 15-15 ओवर का कर दिया गया. नेपाल ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 15 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए. इसके बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई और मुकाबला बिना नतीजे के समाप्त करना पड़ा.

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लोकेश-संदीप ने बल्ले से काटा गदर
मुकाबले में टॉस समय पर हो गया था, लेकिन गीली आउटफील्ड के कारण मैच शुरू होने में करीब एक घंटे की देरी हुई. खेल शुरू होने के बाद नेपाली बल्लेबाजों ने कम ओवरों वाले मुकाबले का पूरा फायदा उठाया और तेजी से रन बटोरे. नेपाल की पारी के सबसे बड़े आकर्षण लोकेश बाम और संदीप जोरा रहे. दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद अर्धशतक लगाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.
यह भी पढ़ें: 44 साल का मैराथन में सूखा खत्म, सावन ने रचा इतिहास... एशियन गेम्स में जीता सिल्वर, बनाए ये बड़े र‍िकॉर्ड

लोकेश बाम ने महज 22 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 6 छक्के के अलावा एक चौका लगाया. दूसरे छोर पर संदीप जोरा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद अर्धशतक जड़ा. संदीप ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 32 बॉल पर नाबाद 57 रनों का योगदान दिया. दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर नेपाल ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए.

नेपाल ने इससे पहले टूर्नामेंट में अपने शुरुआती मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया था. वहीं जापानी टीम को अफगानिस्तान के हाथों 48 रनों से हार झेलनी पड़ी थी.

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एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.

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