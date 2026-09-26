UP में आफत की बारिश! इन 26 जिलों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के 26 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. जिलाधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 सितंबर को अलग-अलग जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं कुछ जिलों में 27 सितंबर को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

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प्रयागराज में आज बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल

प्रयागराज में मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. अयोध्या में भारी बारिश के रेड और ऑरेंज अलर्ट के चलते 26 सितंबर को कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. वहीं बाराबंकी में 26 और 27 सितंबर को कक्षा 12 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

बरेली, एटा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और गोंडा में भी 26 सितंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. एटा में प्री-प्राइमरी से 12वीं तक और बिजनौर में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. अम्बेडकरनगर में भी कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है.

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इन जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद

उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, मिर्जापुर, बांदा और चित्रकूट में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. चित्रकूट में जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए 26 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए हैं. कानपुर देहात में भी 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे.

कौशाम्बी में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा, जबकि मैनपुरी में मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कक्षा 12 तक शिक्षण कार्य स्थगित किया गया है. हमीरपुर में भी अत्यधिक बारिश और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए परिषदीय, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है.

काशी और भदोही में शिक्षकों को जाना होगा स्कूल

काशी में 26 सितंबर को कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. भदोही में भी कक्षा 12 तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा, जबकि शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करेंगे.

श्रावस्ती में राप्ती नदी को लेकर हाई अलर्ट

भारी बारिश के बीच श्रावस्ती में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है. पुलिस की ओर से मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और रात में नदी के खतरे के निशान को पार करने की आशंका जताई गई है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

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इस तरह बारिश के अलर्ट के बीच यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. हालांकि किस जिले में कितनी कक्षाओं तक स्कूल बंद रहेंगे, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन के आदेश के मुताबिक अलग-अलग है.

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