'बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था...', ट्रंप ने पुराने दुश्मन माइकल कोहेन से फिर की दोस्ती

अमेरिकी राजनीति में कभी बेहद करीब रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइकल कोहेन फिर साथ नजर आए हैं. दोनों के रिश्ते कई साल पहले खराब हो गए थे. मामला अदालत तक पहुंचा, कोहेन ने ट्रंप के खिलाफ गवाही भी दी. अब लंबे विवाद के बाद ट्रंप खुद कोहेन के रेडियो शो में पहुंचे. यहां दोनों के बीच बातचीत का अंदाज काफी दोस्ताना रहा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेडियो शो में कोहेन ने अपने पुराने रिश्ते को याद किया. उन्होंने ट्रंप से कहा कि 'बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था'. इस पर ट्रंप का रुख भी काफी नरम दिखा. ट्रंप ने माना कि लोगों ने कोहेन का सिर्फ इस्तेमाल किया. साथ ही इस बात की तारीफ भी की कि कोहेन ने अपने पुराने बयान वापस ले लिए हैं.

कोहेन के मुताबिक, पिछले एक साल में दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई. मुलाकात में उन्होंने माफी का जिक्र करते हुए साफ किया कि इसका मतलब बीती बातें भूलना नहीं है. पुरानी घटनाएं अपनी जगह हैं, पर अब उनका साया आने वाले कल पर नहीं पड़ना चाहिए.

15 साल तक ट्रंप के बेहद करीब थे कोहेन

एक समय कोहेन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे. दोनों की दोस्ती करीब 15 साल चली. कोहेन कभी कहते थे कि वह ट्रंप के लिए गोली तक खा सकते हैं. फिर 2018 में दोनों के रिश्ते अचानक बदल गए. जांच एजेंसियों ने कोहेन के दफ्तर, घर और होटल के कमरे की तलाशी ली. इसके बाद उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कई मामलों में बयान दिए. 2019 में उन्होंने कांग्रेस के सामने भी गवाही दी. यहां उन्होंने ट्रंप से जुड़े कई मामलों पर आरोप लगाए.

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अदालत में ट्रंप के खिलाफ बने मुख्य गवाह

2024 में कोहेन ट्रंप के हश-मनी केस में मुख्य गवाह बने. उन्होंने अदालत में कहा कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कुछ ऐसी जानकारियों को दबाने की कोशिश हुई थी, जिनसे ट्रंप के चुनाव अभियान को नुकसान हो सकता था.

इस केस में ट्रंप को 34 मामलों में दोषी ठहराया गया. कोहेन की गवाही इस मुकदमे का अहम हिस्सा थी. दूसरी तरफ कोहेन खुद भी कानूनी मामलों में फंसे. उन्होंने कांग्रेस से झूठ बोलने और चुनावी वित्त नियम तोड़ने समेत कई आरोपों में दोष स्वीकार किया. इसके बाद उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई.

ट्रंप पर किताब लिखकर किए थे तीखे हमले

कोहेन ने 2020 में अपनी किताब में ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने ट्रंप को 'मास्टर मैनिपुलेटर' तक कहा. हालांकि उसी किताब में यह भी लिखा कि उनके मन में ट्रंप के लिए लगाव अब भी था.

समय के साथ कोहेन का रुख फिर बदलने लगा. उन्होंने दावा किया कि ट्रंप के खिलाफ गवाही देते समय जांच एजेंसियों ने उन पर दबाव डाला था. ट्रंप ने भी इस साल सोशल मीडिया पर कोहेन के ऐसे बयानों को साझा किया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेडियो शो के लिए लिखे अपने संदेश में कोहेन ने कहा कि अच्छे समय सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि बाद में रिश्ते खराब हो गए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 'हमने एक-दूसरे को माफ कर दिया'. इस दौरान शो का माहौल भी इसी बदले रिश्ते की झलक दे रहा था. कार्यक्रम की शुरुआत दोस्ती पर आधारित गाने से हुई. अंत में भी फिर साथ आने से जुड़ा गाना बजाया गया.

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व्हाइट हाउस में फिर भेजी सजा माफी की अर्जी

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, कोहेन ने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में सजा माफी की अर्जी दोबारा भेजी है. पिछली सरकार ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. अभी उन्हें इस पर कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह इस मामले में फिर संपर्क करेंगे.

इस तरह देखा जाए तो कभी एक-दूसरे के खिलाफ खड़े रहे ट्रंप और माइकल कोहेन के रिश्ते में अब नरमी साफ नजर आ रही है. सालों की कड़वाहट के बाद दोनों फिर साथ बैठे. बातचीत के दौरान ट्रंप ने कोहेन की तारीफ की, जबकि कोहेन ने पुराने दिनों को याद किया.

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