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'हमलावर को-पायलट के तार ईरान से जुड़े होने के संकेत, जांच जारी!', फ्लाईदुबई कॉकपिट हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि फ्लाईदुबई के उस को-पायलट का ईरान से संबंध हो सकता है, जिसने इजरायल जा रहे विमान को क्रैश कराने की कोशिश की. पूछा गया कि क्या उन्हें तेहरान से जुड़ाव की जानकारी दी गई है, तो उन्होंने कहा कि जो वे सुन रहे हैं, उसके आधार पर जवाब हां है, पर अभी काम चल रहा है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल जा रहे फ्लाईदुबई विमान में कथित हमले के आरोपी को-पायलट का ईरान से संबंध हो सकता है (Photo: White House)
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल जा रहे फ्लाईदुबई विमान में कथित हमले के आरोपी को-पायलट का ईरान से संबंध हो सकता है (Photo: White House)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल जा रहे विमान को क्रैश कराने की कोशिश करने वाले फ्लाईदुबई के को-पायलट का संबंध ईरान से हो सकता है. उन्होंने कहा कि जो वे सुन रहे हैं, उसके आधार पर जवाब हां है, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है. ट्रंप ने कोई ब्योरा नहीं दिया. अमेरिकी कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत कड़ी चोट पहुंचाई जाएगी.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की. इस दौरान उनसे एक बहुत गंभीर मामले के बारे में सवाल पूछा गया. मामला फ्लाईदुबई एयरलाइन के एक सह पायलट से जुड़ा है, जिसने इजरायल जा रहे एक विमान को क्रैश कराने की कोशिश की. पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्हें इस बात की कोई जानकारी दी गई है कि इस हमले के पीछे के पायलट का तेहरान यानी ईरान से कोई संबंध है.

ट्रंप ने इस सवाल का सीधा और पूरा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बात से इशारा साफ मिला. उन्होंने कहा, "हम इस पर अभी काम कर रहे हैं." इसके बाद उन्होंने थोड़ा और खुलकर कहा कि जो कुछ वे सुन रहे हैं, उसके आधार पर जवाब हां है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है. यानी राष्ट्रपति के मुताबिक ईरान का नाम इस मामले में जुड़ने की संभावना है, पर यह बात अभी पक्की तौर पर साबित नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: जब हाईजैक हुआ प्लेन... फिर आतंकी कुछ नहीं कर पाए और इजरायली सेना ऐसे 103 यात्रियों को युगांडा से बचा ले गई!

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ट्रंप ने इस बारे में कोई ब्योरा साझा नहीं किया. इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि पायलट और ईरान के बीच कथित संबंध किस तरह का है.

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बातचीत के दौरान एक और अहम सवाल पूछा गया. पत्रकारों ने जानना चाहा कि अगर इस हमले के पीछे ईरान निकला, तो क्या अमेरिका तेहरान से बदला लेगा. इस पर ट्रंप का लहजा काफी सख्त था. उन्होंने कहा, "उन्हें बहुत कड़ी चोट पहुंचाई जाएगी, चिंता मत कीजिए." यानी उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का साफ संकेत दिया.

ट्रंप ने आगे कहा, "आप उन्हीं से पूछ लीजिए. उन्हें पता है कि क्या हुआ था. उन्हें बहुत कड़ी चोट पहुंचाई जाएगी." इस बयान से लगता है कि राष्ट्रपति ईरान को इस घटना की पूरी जानकारी रखने वाला मान रहे हैं.

कुल मिलाकर इस मामले में दो बातें सामने आई हैं. पहली, ट्रंप के मुताबिक पायलट के ईरान से संबंध की जानकारी पर काम चल रहा है और उनके सुने के हिसाब से जवाब हां है. दूसरी, उन्होंने ईरान पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की बात कही है. हालांकि, कोई ठोस ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.

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