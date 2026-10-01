पटना में महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार

पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक स्थित सुभाष नगर में महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक महिला पुलिसकर्मियों के साथ बहस करता नजर आ रहा है. इसी दौरान एक युवक महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता दिखाई देता है.

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पुलिस के अनुसार, पुलिस दीदी सब-इंस्पेक्टर प्रियंका आनंद समेत पांच महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से जा रही थीं. इसी दौरान तीन अज्ञात युवकों ने कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की.

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प्रियंका आनंद ने जब इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी तो एक युवक ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

CCTV से हुई आरोपी की पहचान

घटना को लेकर रामकृष्ण नगर थाना में 30 सितंबर को केस नंबर 1047/26 दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली. फुटेज की मदद से पुलिस ने 22 वर्षीय प्रदीप कुमार की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस के मुताबिक, प्रदीप कुमार खुशरूपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि प्रदीप कुमार सुभाष नगर में किराए के मकान में रहता है. अब पुलिस उससे पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, मामले में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है. CCTV फुटेज समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि बाकी दोनों की तलाश जारी है. रामकृष्ण नगर थाना पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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