हूती-ईरान पर होगा कड़ा प्रहार या खत्म होगी जंग? अगले हफ्ते अरब नेताओं से मिलेंगे ट्रंप

सऊदी अरब पर हूती हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते अरब नेताओं संग मुलाकात करेंगे. ट्रंप मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देशों के नेताओं या विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं. बैठक में ईरान के साथ जंग के अगले कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
एक्सियोस ने तीन सूत्रों के हवाले से मीटिंग की जानकारी दी है. इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के नेता या विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान के साथ जंग के दौरान खाड़ी के उन देशों को भी ईरानी हमलों का सामना करना पड़ा, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात में रुकावट की वजह से इन देशों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है.
यह भी पढ़ें: 'सऊदी में टेरर अटैक का खतरा', अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
वहीं, सऊदी अरब और हूतियों के बीच भी तनाव बना हुआ है. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाल में दावा किया था कि हूतियों की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित एयरस्पेस में पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया. सऊदी गठबंधन ने कहा था कि दो पवित्र मस्जिदों की सुरक्षा उसके लिए "रेड लाइन" है. हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने के दावे को खारिज करते हुए इसे झूठ बताया था.
ऐसे में ट्रंप और अरब नेताओं की प्रस्तावित बैठक में ईरान के साथ जंग के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा हालात पर भी चर्चा हो सकती है. हालांकि, बैठक का अंतिम एजेंडा अभी सामने नहीं आया है.
जंग खत्म करने की रणनीति पर चर्चा
एक्सियोस के मुताबिक, बैठक में अमेरिकी प्रशासन की जंग के बाद की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है. ट्रंप और उनकी वरिष्ठ टीम ईरान के साथ जंग के बाद की योजना पर काम कर रही है. इस योजना को अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.
ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उम्मीद है कि जंग अब खत्म होने के करीब है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है और अमेरिका को ईरान की तरफ से सीधे यह बात सुनने को मिली है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को बैठक के लिए शुरुआती न्योते भेज दिए हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. एक सूत्र के मुताबिक, बैठक में दूसरे अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है.
नेतन्याहू भी ट्रंप से मिलना चाहते हैं
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात करना चाहते हैं. हालांकि, इजरायली सूत्र के मुताबिक, दोनों नेताओं की बैठक अभी तय नहीं हुई है.
यह भी पढ़ें: जंग में सऊदी को झटका, हूतियों ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा... बम बरसाने आया था
पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप ने आठ अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की थी. उस समय उन्होंने गाजा में शांति को लेकर अपनी योजना का ड्राफ्ट उनके सामने रखा था. करीब एक हफ्ते बाद इसे सार्वजनिक किया गया था और उसके कुछ समय बाद जंग खत्म करने को लेकर एक समझौता हुआ था.
अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप और खाड़ी देशों के नेताओं की बैठक होने जा रही है. ऐसे में निगाह इस बात पर होगी कि अमेरिका ईरान के साथ जंग को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाता है और खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर क्या रुख सामने आता है.