मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर क्या बोले कपिल देव? सामने आया हैरान करने वाला रिएक्शन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जीतने में सफल रहीं. फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराने के बाद टीम ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन मैदान पर जाकर ट्रॉफी नहीं ली. जिसके बाद से ही इस घटना पर दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं.

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दरअसल, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी इस मैच में ट्रॉफी देने वाले थे. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने उनसे ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया

मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के बजाय वापस ड्रेसिंग रूम में लौट आए. यही वजह रही कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही. इस घटना की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई.

कपिल देव ने दिया मजेदार रिएक्शन

इस पूरे मामले पर जब भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक लाइन का जवाब दिया. रायपुर में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान कपिल पाजी ने हंसते हुए कहा कि इन सबको कहो कि गोल्फ खेलें!

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Pure joy and unfiltered emotions 🥳



🎥 Catch #TeamIndia's heartwarming 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 moments after sealing the #WomensAsiaCup triumph 🇮🇳🏆#INDvSL pic.twitter.com/e4zYfBAvSE — BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2026

पहले भी हो चुका है ऐसा

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले साल 2025 में हुए पुरुषों के एशिया कप फाइनल के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. फिलहाल, क्रिकेट के मैदान का यह नया ड्रामा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और लोग कपिल देव के इस अनोखे जवाब के खूब मजे ले रहे हैं.

भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने इस मामले को लेकर कहा कि वह बीसीसीआई के साथ खड़े हैं. देश के बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है. हालांकि, इस पूरे मामले पर दिग्गजों की राय बटी हुई है.

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