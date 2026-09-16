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'सऊदी में टेरर अटैक का खतरा', अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों, आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को सऊदी अरब की यात्रा पर दोबारा सोचने की सलाह दी है. यमन सीमा के कुछ इलाकों के लिए लेवल 4 चेतावनी, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी कर्मचारियों पर पाबंदियां इस चिंता को और गंभीर दिखाती हैं.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. (Photo- ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. (Photo- ITG)

अमेरिका ने अपने नागरिकों को सऊदी अरब की यात्रा को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को सऊदी अरब के लिए लेवल-3 यानी "रीकंसिडर ट्रैवल" एडवाइजरी जारी की. इसमें अमेरिकी नागरिकों से सऊदी अरब की यात्रा पर जाने से पहले दोबारा विचार करने को कहा गया है. अमेरिका ने इसके पीछे ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे समेत कई सुरक्षा कारण गिनाए हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति पर भी असर पड़ा है. ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है. सऊदी अरब से कमर्शियल फ्लाइट्स अभी चल रही हैं, लेकिन कई बार इनमें भी काफी रुकावट आई है.

यह भी पढ़ें: जंग में सऊदी को झटका, हूतियों ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा... बम बरसाने आया था

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सऊदी में आतंकी हमले का भी खतरा- यूएस

अमेरिका ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से भी खतरा बताया है. एडवाइजरी में कहा गया है कि यमन में सक्रिय हूतियों ने सऊदी अरब पर फिर हमला करने की धमकी दी है. इसके अलावा हवा में रोके गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा गिरने से भी लोगों को खतरा हो सकता है. अमेरिका ने खास तौर पर ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और सैन्य अड्डों के आसपास रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है. यमन सीमा के करीब खतरा और ज्यादा बताया गया है.

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में आतंकवादी हमलों का भी खतरा बताया है. एडवाइजरी के मुताबिक, ऐसे हमले बिना किसी चेतावनी के हो सकते हैं. आतंकियों के निशाने पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों के अलावा होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट हब, बड़े कार्यक्रम, सरकारी इमारतें और ऐसी जगहें हो सकती हैं, जहां अमेरिकी नागरिक और दूसरे विदेशी मौजूद रहते हैं.

यह भी पढ़ें: मक्का के पास हूती ड्रोन हमले का दावा, बचाने तो नहीं गए लेकिन शहबाज ने फिर बहाए घड़ियाली आंसू

यमन सीमा पर लेवल-4 चेतावनी

अमेरिका ने यमन की सीमा से लगे इलाकों के लिए लेवल-4 यानी "डू नॉट ट्रैवल" चेतावनी जारी की है. अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से यमन सीमा के 20 मील के दायरे में जाने की इजाजत नहीं है.

इसके अलावा कातिफ में गैर-जरूरी यात्रा पर भी रोक है. जीजान, असीर, नजरान और कातिफ जाने के लिए विशेष मंजूरी जरूरी है. एडवाइजरी के मुताबिक, 30 अगस्त 2026 से सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य उनके साथ रह सकते हैं.

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