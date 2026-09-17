scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे ने 20वें दिन खत्म किया अनशन, सरकार को दी 3 महीने की मोहलत

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 20 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया है और सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है. इससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने इलाज की सलाह दी थी और वे बीड जिले के पातोदा में रुके थे.

Advertisement
X
मनोज जरांगे पाटिल ने 20 दिन का अनशन खत्म किया (Photo: PTI)
मनोज जरांगे पाटिल ने 20 दिन का अनशन खत्म किया (Photo: PTI)

मराठा आरक्षण मामले में मनोज जरांगे ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपना 20 दिन पुराना अनशन खत्म कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है. इससे पहले जरांगे की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इलाज कराने की सलाह दी थी. इसी बीच मुंबई पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजकर उनके बयानों में विरोधाभास पर सफाई मांगी थी.

दरअसल जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने बार बार उन्हें अनुमति देने से इनकार किया. पुलिस का कहना था कि जरांगे ने पहले लिखित में बताया था कि वे अकेले सिर्फ 50 लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जालना से मुंबई के लिए निकलते वक्त उनके साथ बड़ी भीड़ देखी गई. 15 सितंबर को भेजे गए नोटिस में पुलिस ने उनसे प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की पूरी सूची, कुल संख्या और गाड़ियों की जानकारी मांगी थी.

तबीयत बिगड़ने के कारण जरांगे बुधवार तड़के बीड जिले के पातोदा में रुक गए थे. डॉक्टरों ने उन्हें डिहाइड्रेशन और अन्य दिक्कतों के चलते तुरंत इलाज लेने को कहा था. उन्होंने कहा था कि इलाज के बाद वे गुरुवार दोपहर मुंबई की ओर अपना सफर फिर शुरू करेंगे. जरांगे ने यह भी कहा था कि अगर रास्ते में उन्हें रोका गया तो मराठा समाज के लोग खुद मुंबई की ओर निकल पड़ें.

सम्बंधित ख़बरें

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे जालना से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं (Photo: PTI)
जरांगे मुंबई रवाना, फडणवीस ने पूछा- गणेशोत्सव में क्यों करना है आंदोलन?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर CM फडणवीस ने उठाए सवाल, बोले- दबाव बर्दाश्त नहीं
Manoj Jarange Patil Protest for maratha reservation (Photo: PTI)
'मुझे गोली मारने की साजिश...', बोले जरांगे, मार्च की नहीं मिली परमिशन
Manoj Jarange is on a hunger strike demanding Maratha reservation.
मराठा आरक्षण की फिर उठेगी मांग, मुंबई में आंदोलन करेंगे जरांगे
Maratha reservation activist Manoj Jarange (Photo: PTI)
'विरोध करना अधिकार है, हम नहीं रोक सकते', जरांगे के प्रदर्शन पर HC
Advertisement

यह भी पढ़ें: मनोज जरांगे के आंदोलन पर CM फडणवीस ने उठाए सवाल, बोले- दबाव बर्दाश्त नहीं

जरांगे लंबे समय से मराठा समाज के लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं. उनकी मुख्य मांग है कि सरकार सतारा और औंध राज्य के पुराने गजट लागू करे ताकि पात्र मराठा परिवारों को कुंबी जाति प्रमाण पत्र मिल सकें. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि अगर उनकी सेहत की चिंता है तो सरकार उनकी समस्या का हल निकाले. आखिरकार अब उन्होंने अनशन खत्म कर सरकार को तीन महीने का समय दिया है ताकि मांगों पर फैसला हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नीता अंबानी ने समधन शैला और समधी वीरेन मर्चेंट संग किया डांस, गणपति विसर्जन पर ढोल की थाप पर थिरके राधिका के मम्मी-पापा, VIDEO |
    Shukra & Budh Vakri 2026: दिवाली से पहले 42 दिन तक वक्री रहेंगे बुध-शुक्र, 6 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा |
    हूती-ईरान पर होगा कड़ा प्रहार या खत्म होगी जंग? अगले हफ्ते अरब नेताओं से मिलेंगे ट्रंप |
    असली टीएमसी कौन? इस सवाल का आज मिलेगा जवाब, चुनाव आयोग का आएगा फैसला |
    ट्रंप की राह पर ऑस्ट्रेलिया... विदेशी छात्रों के परिवार पर नई पाबंदी, पति-पत्नी और बच्चों को लाने पर लग सकती है रोक |
    Daayra Review: करीना-पृथ्वीराज की टक्कर में फंसा कानून, इंसाफ और जमीर! मेघना की फिल्म ने उठाए सवाल |
    जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा |
    मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे ने 20वें दिन खत्म किया अनशन, सरकार को दी 3 महीने की मोहलत |
    सरकार का पेट्रोल-डीजल और एविएशन फ्यूल पर बड़ा कदम, इस टैक्स में की कटौती |
    मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर क्या बोले कपिल देव? सामने आया हैरान करने वाला रिएक्शन
    Advertisement