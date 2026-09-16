scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंग में सऊदी को झटका, हूतियों ने F-15 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा... बम बरसाने आया था

यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उनकी सेना ने मारिब के आसमान में सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि विमान को स्थानीय स्तर पर बनाई गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया.

Advertisement
X
सऊदी का F-15 फाइटर जेट यमन में बम बरसाने आया था. (Photo- Getty/Representative)
सऊदी का F-15 फाइटर जेट यमन में बम बरसाने आया था. (Photo- Getty/Representative)

यमन में हूतियों और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ाई और तेज हो गई है. हूतियों ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यमन के मारिब गवर्नरेट के आसमान में सऊदी अरब का F-15 फाइटर जेट मार गिराया. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि यह लड़ाकू विमान उनके खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन के दौरान हमले के लिए आया था.

याह्या सरी के मुताबिक, सऊदी F-15 यमन के मारिब इलाके में हूतियों के खिलाफ हवाई कार्रवाई कर रहा था. इसी दौरान हूती बलों ने उसे निशाना बनाया. उनका दावा है कि विमान को स्थानीय स्तर पर बनाई गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया. F-15 जेट सऊदी अरब ने अमेरिका से खरीदा था.

यह भी पढ़ें: 'दुश्मन मारे जा रहे', बॉर्डर पर हूती-सऊदी सेना में ताबड़तोड़ गोलीबारी... आमने-सामने से एक-दूसरे पर फायरिंग

सम्बंधित ख़बरें

Houthi Saudi Fight
'दुश्मन मारे जा रहे', बॉर्डर पर हूती-सऊदी सेना में ताबड़तोड़ गोलीबारी
हूती ने सऊदी अरब के मक्का शहर को निशाना बनाया है. (Photo- ITG)
मक्का को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक? हूती ने सऊदी का दावा किया खारिज
Saudi arab Houthi rebel attacks 7 Saudi cities Mecca Jeddah
हूती विद्रोहियों के हमले तेज, मक्का-जेद्दा समेत सऊदी के इन 7 शहरों पर खतरा
Saudi Arabia Houthi restraint
क्या है मजबूरी... हूतियों पर सऊदी अरब पूरा हमला क्यों नहीं कर रहा?
US Fighter Jet
ईरान जंग में ट्रंप ने फूंक डाले 38 अरब डॉलर, अब अमेरिका पर पड़ेगी महंगाई की मार

हूती ने मिसाइल मारकर सऊदी फाइटर जेट को मार गिराया

अल जजीरा ने हूती सूत्रों के हवाले से बताया कि यह लड़ाकू विमान मारिब के उत्तर-पश्चिम में माउंट हेलान के पास गिराया गया. हालांकि, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से हूतियों के इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इसलिए फिलहाल सऊदी फाइटर जेट को मार गिराए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

Advertisement

हूतियों ने यह भी दावा किया कि विमान गिराए जाने के बाद उसके मलबे की तलाश में पहुंचे दो और सऊदी F-15 लड़ाकू विमानों को भी उनके लड़ाकों ने निशाना बनाया. हूती प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों विमानों के साथ भी उनकी सेना की भिड़ंत हुई.

सऊदी ने यमन में किए 450 से ज्यादा हवाई हमले

हूती सैन्य प्रवक्ता ने पिछले एक हफ्ते में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से किए गए हवाई हमलों का भी दावा किया. याह्या सरी के मुताबिक, इस दौरान सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन के अलग-अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए.

यह भी पढ़ें: Houthi-Saudi War Latest News Live: मक्का को निशाना बनाकर दागी ड्रोन? हूती ने सऊदी के दावे को किया खारिज... बॉर्डर पर शुरू हुआ टकराव

इन हमलों में ताइज, लहज, अल-जौफ, हज्जाह, मारिब, सादा और अल-बायदा को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है. हूती प्रवक्ता ने कहा कि इन हवाई हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की घटनाएं भी हुई हैं.

हूतियों ने कहा है कि वह यमन के हवाई क्षेत्र और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे. याह्या सरी ने कहा कि उनकी सेना किसी भी तरह के हमले या हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का उपलब्ध सभी तरीकों से मुकाबला करेगी.

Advertisement

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच जमीनी और हवाई लड़ाई लगातार बढ़ रही है. हूतियों के बढ़ते हमलों के बाद सऊदी अरब भी अपने सैन्य अभियान तेज कर रहा है. अब F-15 लड़ाकू विमान गिराए जाने का यह दावा दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को दिखाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मादा की तलाश में सीमाएं लांघ जाते हैं ये कुत्ते... चले गए 4000 किलोमीटर से ज्यादा |
    कजिन और दोस्त के साथ घूमने गई युवती की मौत, लॉज में मिली डेडबॉडी... चॉकलेट से गहराया राज |
    डैम के पास मिली युवती की लाश... एक हफ्ते पहले भी मिला था महिला का शव, बेगूसराय में क्या हो रहा है? |
    Palak Paneer Uttapam Recipe: जब मन हो कुछ हटकर खाने का तो ट्राई करें पालक पनीर उत्तपम, स्वाद के साथ मिलेगी बेहतर सेहत |
    11 मंजिलें, 3 बेसमेंट और 500+ गाड़ियों की पार्किंग... दिल्ली में कैसा बन रहा CRPF का नया हाई-टेक मुख्यालय? |
    RuPay, Visa, Master... मर्चेंट पेमेंट पर नया नहीं है MDR चार्ज, UPI अब भी सबसे सस्ता |
    Surya Gochar 2026: 17 सितंबर को सूर्य बदलेंगे चाल, 3 राशियों पर बरसेगा कहर! |
    बिहार में पकड़ी गई 50 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश, कोलकाता से पूर्णिया जा रही थी ₹5 लाख की खेप |
    45 की उम्र में भरी गोद, एक्ट्रेस ने बप्पा के सामने दिखाया जुड़वा बच्चों का चेहरा, लिया आशीर्वाद |
    ‘चाय पे चर्चा’ की थीम पर बनाया गणपति पंडाल, TMC नेता ने उठाए सवाल
    Advertisement