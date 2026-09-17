असली टीएमसी कौन? इस सवाल का आज मिलेगा जवाब, चुनाव आयोग का आएगा फैसला

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आधिकारिक नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न (घास पर खिले जोड़ा फूल) को लेकर चल रहे विवाद पर आज विराम लग सकता है. चुनाव आयोग गुरुवार को इस पूरे विवाद पर सुनवाई करने के बाद अपना आखिरी फैसला सुना सकता है.

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बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट आमने-सामने हैं. चुनाव आयोग आज दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा.

चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को होने वाली चुनाव आयोग की अहम बैठक में TMC के दोनों विरोधी धड़ों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है.

उपचुनाव से आखिरी फैसला सुनाएगा चुनाव आयोग!

नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव होने वाले हैं. दोनों ही गुटों ने 6 अक्टूबर के उपचुनावों के लिए पार्टी के सिंबल पर अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं. इससे ठीक पहले चुनाव आयोग की ये सुनवाई बेहद अहम माना जा रही है.

दरअसल चुनाव आयोग उपचुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन से पहले TMC विवाद को सुलझाना चाहता है. इससे दोनों गुटों को नई व्यवस्था के तहत अपने-अपने चुनाव चिह्नों पर आगे बढ़ने का साफ रास्ता मिल सकेगा.

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दोपहर बाद आयोग के सामने पेश होंगे दोनों धड़

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुटों को अलग-अलग समय पर सुनवाई के लिए बुलाया है. टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुट को अपने दस्तावेज और दलीलें दोपहर 3 बजे पेश करने का निर्देश दिया गया है. जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल खेमे को अपनी बात रखने के लिए 4 बजे का समय दिया गया है.

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