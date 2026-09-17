scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

असली टीएमसी कौन? इस सवाल का आज मिलेगा जवाब, चुनाव आयोग का आएगा फैसला

तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा. आयोग गुरुवार को ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुटों की सुनवाई करेगा. ये फैसला नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को होने वाले उपचुनावों के लिए अहम होगा.

Advertisement
X
EC आज दोनों गुटों का पक्ष सुनेगा. (File photo- ITGD)
EC आज दोनों गुटों का पक्ष सुनेगा. (File photo- ITGD)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आधिकारिक नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न (घास पर खिले जोड़ा फूल) को लेकर चल रहे विवाद पर आज विराम लग सकता है. चुनाव आयोग गुरुवार को इस पूरे विवाद पर सुनवाई करने के बाद अपना आखिरी फैसला सुना सकता है. 

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नाम और निशान को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट आमने-सामने हैं. चुनाव आयोग आज दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा.

चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को होने वाली चुनाव आयोग की अहम बैठक में TMC के दोनों विरोधी धड़ों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

2029 लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा होगा मतदान का नेटवर्क?
2029 लोकसभा चुनाव में बढ़ेंगे पोलिंग स्टेशन, 46% ज्यादा होंगे मतदान केंद्र
Congress on Chandni Chowk SIR Voter list
दिल्ली: चांदनी चौक में SIR वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर हटे नाम! कांग्रेस का दावा
up election 2027 evm vvpat first level checking workshop
UP चुनाव 2027 से पहले EVM-VVPAT पर मंथन, 33 जिलों के DM की आज वर्कशॉप
Election Commission cracks down on deepfakes
डीपफेक पर चुनाव आयोग सख्त, फर्जी कंटेंट मिला तो 3 घंटे में हटाना होगा
महेश बाबू, एसएस राजामौली, VVS लक्ष्मण - बाएं से दाएं की ओर (File Photo: ITG)
महेश बाबू, राजामौली, लक्ष्मण से साइना तक... SIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs

उपचुनाव से आखिरी फैसला सुनाएगा चुनाव आयोग!

नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव होने वाले हैं. दोनों ही गुटों ने 6 अक्टूबर के उपचुनावों के लिए पार्टी के सिंबल पर अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं. इससे ठीक पहले चुनाव आयोग की ये सुनवाई बेहद अहम माना जा रही है. 

दरअसल चुनाव आयोग उपचुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन से पहले TMC विवाद को सुलझाना चाहता है. इससे दोनों गुटों को नई व्यवस्था के तहत अपने-अपने चुनाव चिह्नों पर आगे बढ़ने का साफ रास्ता मिल सकेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'जिस दिन चुनाव चिह्न मिला, उनकी सदस्यता रद्द कराएंगे', ममता कैंप को बागी TMC विधायक की चुनौती

दोपहर बाद आयोग के सामने पेश होंगे दोनों धड़

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुटों को अलग-अलग समय पर सुनवाई के लिए बुलाया है. टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुट को अपने दस्तावेज और दलीलें दोपहर 3 बजे पेश करने का निर्देश दिया गया है. जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल खेमे को अपनी बात रखने के लिए 4 बजे का समय दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप की राह पर ऑस्ट्रेलिया... विदेशी छात्रों के परिवार पर नई पाबंदी, पति-पत्नी और बच्चों को लाने पर लग सकती है रोक |
    Daayra Review: करीना-पृथ्वीराज की टक्कर में फंसा कानून, इंसाफ और जमीर! मेघना की फिल्म ने उठाए सवाल |
    जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा |
    मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे ने 20वें दिन खत्म किया अनशन, सरकार को दी 3 महीने की मोहलत |
    सरकार का पेट्रोल-डीजल और एविएशन फ्यूल पर बड़ा कदम, इस टैक्स में की कटौती |
    मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर क्या बोले कपिल देव? सामने आया हैरान करने वाला रिएक्शन |
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे... जलाभिषेक, बाइक रैली से आशीर्वाद के दीये तक ये है प्लान |
    बांग्लादेशी नेता का अजीब दावा, गोड्डा प्लांट शटडाउन को BRICS से जोड़ा |
    एक दिन काम, 3 दिन आराम! चीन के युवाओं में क्यों चल रहा ‘वॉल-हैंगिंग’ ट्रेंड? |
    16 साल की उम्र में किया ब्रेस्टफीडिंग सीन, कैसे शूट हुआ वॉटरफॉल सीक्वेंस? मंदाकिनी ने खोला राज
    Advertisement