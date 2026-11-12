झुकने के मूड में नहीं ट्रंप! डेमोक्रेट्स राज्यों में बैठाई करप्शन की जांच, ईरान से डील पर भी किया इनकार

अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है. चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बावजूद ट्रंप अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को डेमोक्रेट शासित राज्यों और शहरों में कथित भ्रष्टाचार और अपराध की जांच पर अपना पूरा ध्यान लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही ऐलान कर दिया है कि वे ईरान से कोई डील नहीं करेंगे.

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ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने उपराष्ट्रपति वेंस से कहा है कि वे पूरे अमेरिका में डेमोक्रेट्स के शासन वाले शहरों और राज्यों में हो रहे बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार और अपराध पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें. मिनेसोटा, कैलिफोर्निया, इलिनॉय और ऐसे कई अन्य ब्लू स्टेट्स का प्रशासन खराब है. ये भ्रष्टाचार से भरे और बर्बाद राज्य हैं. हर महीने अरबों डॉलर की चोरी हो रही है. इस बड़े पैमाने की आपराधिक गतिविधि को रोककर हमारा बजट बहुत जल्द संतुलित किया जा सकता है. डेमोक्रेटिक नेतृत्व के खून में ही भ्रष्टाचार है."

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मिनेसोटा, कैलिफोर्निया और इलिनॉय पर निशाना

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में खास तौर पर उन राज्यों का नाम लिया है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है. उन्होंने मिनेसोटा, कैलिफोर्निया और इलिनॉय को खराब प्रशासन वाले राज्य बताते हुए वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध होने का आरोप लगाया. ट्रंप का दावा है कि इन राज्यों में हर महीने अरबों डॉलर की चोरी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस कथित आपराधिक गतिविधि को रोकने से अमेरिका का बजट संतुलित करने में मदद मिलेगी.

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हालांकि, ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इन आरोपों के समर्थन में कोई खास मामला, आंकड़ा या जांच का विवरण नहीं दिया है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि जेडी वेंस इस जांच को किस तरह आगे बढ़ाएंगे.

ईरान के साथ समझौते से भी किया इनकार

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "हमें ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है. वे दिन अब बहुत पहले बीत चुके हैं. हमारे पास उनका पैसा है, सैकड़ों अरब डॉलर, और हमारे पास उनका स्ट्रेट भी है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद." ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ बातचीत और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उनके सख्त रुख को दिखाता है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान के सैकड़ों अरब डॉलर और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण है.

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चुनावी नतीजों के बाद बढ़ेगी राजनीतिक खींचतान?

मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हुआ है और डेमोक्रेट्स ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया है. इससे ट्रंप प्रशासन के फैसलों और कामकाज पर संसदीय निगरानी बढ़ने की संभावना है. ऐसे में ट्रंप का जेडी वेंस को डेमोक्रेट शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की जांच पर ध्यान देने का निर्देश देना अमेरिकी राजनीति में नई खींचतान की शुरुआत कर सकता है.

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चुनाव के बाद वेंस ने ईरान युद्ध को रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बताया था. अब ट्रंप ने उन्हें घरेलू राजनीति से जुड़ी यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है. हालांकि, वेंस की ओर से इस निर्देश पर आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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