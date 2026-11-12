नेपाल में छठ मनाने घर लौट रहे लोगों की बस खाई में गिरी, 14 की मौत, 6 घायल

नेपाल में छठ पर्व मनाने के लिए घर लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा हो गया. गुरुवार सुबह यात्रियों से भरी एक माइक्रोबस पहाड़ी सड़क से करीब 300 मीटर नीचे जा गिरी. इस हादसे में ड्राइवर समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5:45 बजे बागमती प्रांत के मकवानपुर जिले में हुआ.

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जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी के मुताबिक, माइक्रोबस काठमांडू से सरलाही जिले की तरफ जा रही थी. इसी दौरान भीमफेदी ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र में भीमफेदी-कुलेखानी-काठमांडू सड़क के पहाड़ी हिस्से पर वाहन अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा. मकवानपुर के मुख्य जिला अधिकारी बसंत अधिकारी ने 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है. मरने वालों में माइक्रोबस का ड्राइवर भी शामिल है.

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हादसे में घायल छह यात्रियों को हेतौडा नगरपालिका के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि माइक्रोबस किस वजह से सड़क से नीचे गिरी. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

छठ मनाने घर लौट रहे थे यात्री

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माइक्रोबस में सवार सभी लोग सरलाही जिले के रहने वाले थे. वे छठ पर्व मनाने के लिए काठमांडू से अपने घर लौट रहे थे. इस साल छठ रविवार को मनाया जाएगा. हादसे ने त्योहार से पहले कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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छठ नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय का प्रमुख पर्व है. तराई नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों को कहा जाता है. इस पर्व में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं.ॉ

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