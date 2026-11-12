अब गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने किया ये कमाल, लिस्ट आउट होते ही चर्चा!

फिलहाल पूरी दुनिया में एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में हैं, इससे उनकी कंपनी एनवीडिया को भारी नुकसान हो रहा है. इस बीच हाल ही में जारी HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2026 (HSBC Hurun Global Indians List 2026) में गूगल और अल्फाबेट (Alphabet) के सीईओ सुंदर पिचाई ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

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HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारतीय मूल के 236 कॉर्पोरेट लीडर्स ऐसी 200 कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी कुल मार्केट वैल्यू 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है.

सुंदर पिचाई पहले स्थान पर कैसे पहुंचे?

हुरुन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुंदर पिचाई की अगुवाई वाली अल्फाबेट की वैल्युएशन (Market Valuation) में 98% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. इसके उलट, इसी दौरान में माइक्रोसॉफ्ट की वैल्युएशन में 17% की गिरावट आई. इसी बड़े फेरबदल के चलते अल्फाबेट दुनिया में भारतीय मूल के लीडर्स द्वारा संचालित सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और सुंदर पिचाई इस ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.

अल्फाबेट की इस तेजी के पीछे मुख्य वजहें

अल्फाबेट ने अपने एआई-संचालित सर्च टूल्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (Google Cloud) और विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्म्स पर भारी निवेश किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर एआई सेवाओं की मांग का उसे सीधा लाभ मिला है.

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इसके अलावा मुनाफे के मामले में भी अल्फाबेट ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया है. साल 2025 में अल्फाबेट का शुद्ध लाभ (Net Profit) 132.2 बिलियन डॉलर रहा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का मुनाफा 101.8 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया. साथ ही, अल्फाबेट का कुल राजस्व (Revenue) 402.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है.

सत्या नडेला दूसरे स्थान पर

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा तीसरे और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन तथा गूगल क्लाउड के थॉमस कुरियन टॉप-5 में शामिल हैं.

इस लिस्ट की कुल 15 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू में से लगभग 71% हिस्सा (यानी 10.7 ट्रिलियन डॉलर) अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी या उससे प्रेरित कंपनियों का है. इस ग्लोबल मुकाम पर पहुंचने वाले लगभग 58% दिग्गजों ने भारत से ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, जिसमें IIT दिल्ली सबसे आगे (15 लीडर्स) रहा है.

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